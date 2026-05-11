लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसे में बिहार के दो श्रमिकों की मौत, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, यूपी-उत्तराखंड के कई मजदूर घायल
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि इस टक्कर का कारण चालक को नींद की झपकी थी, जिससे वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 3:17 PM IST
कानपुर: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. अरौल क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ, जब पटना से करीब 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही टेग्रा एक्सप्रेस की डबल डेकर बस एक ट्रक से टकरा गई.
डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हुई इस टक्कर का कारण चालक को नींद की झपकी आना था, जिस कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा.
ओवरटेक के चक्कर में पलटी बस
डीसीपी ने बताया कि बस चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसकी आँख लग गई. बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरारोट से लदा ट्रक पलट गया और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
यह ट्रक सिलीगुड़ी से सहारनपुर की ओर जा रहा था. सूचना मिलते ही एसीपी सुभाष चंद्र और इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला.
घायलों के नाम और उपचार की स्थिति
हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया. इनमें से गंभीर रूप से घायल बिहार के मधुवन निवासी नीरज, बबलू और रितेश को हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से दो की रास्ते में ही मौत हो गई.
अन्य घायलों में विकलेश (एटा), सुदीप सिंह (पौड़ी गढ़वाल), वीरपाल (भिंड), रजत कुमार (औरैया), बिट्टू पटेल (दिल्ली), निरंजन (मुजफ्फरपुर), प्रीति (रुद्रपुर, बिहार) और आसिफ (झज्जर, हरियाणा) शामिल हैं. मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद के लिए रवाना कर दिया गया.
ज्यादातर यात्री मजदूर
डीसीपी पश्चिम ने बताया कि बस में सवार ज्यादातर यात्री मजदूर थे, जो काम के लिए दिल्ली जा रहे थे. पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर बाधित हुए यातायात को चालू कराया.
मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी. घायल यात्रियों की देखभाल की जा रही है.