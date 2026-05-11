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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसे में बिहार के दो श्रमिकों की मौत, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, यूपी-उत्तराखंड के कई मजदूर घायल

ट्रक में घुसी बस, बिहार के दो श्रमिकों की मौत, कई राज्यों के कई श्रमिक घायल. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. अरौल क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ, जब पटना से करीब 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही टेग्रा एक्सप्रेस की डबल डेकर बस एक ट्रक से टकरा गई. डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हुई इस टक्कर का कारण चालक को नींद की झपकी आना था, जिस कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. एस एम कासिम आबिदी, डीसीपी पश्चिम. (ईटीवी भारत) ओवरटेक के चक्कर में पलटी बस डीसीपी ने बताया कि बस चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसकी आँख लग गई. बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरारोट से लदा ट्रक पलट गया और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. यह ट्रक सिलीगुड़ी से सहारनपुर की ओर जा रहा था. सूचना मिलते ही एसीपी सुभाष चंद्र और इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला.