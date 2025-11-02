फलोदी में बड़ा हादसा, एक्सप्रेसवे पर टेंपो ट्रैवलर खड़े ट्रक से टकराई, 15 लोगों की मौत
फलोदी के भारतमाला एक्सप्रेसवे पर ये हादसे हुआ. सभी लोग कोलायत दर्शन करके लौट रहे थे.
Published : November 2, 2025 at 8:43 PM IST
जोधपुर: फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ओसियां के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया जा रहा है.
फलोदी पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि हादसा मतोड़ा के हनुमान सागर चौराहा के पास हुआ. डिप्टी एसपी अचलसिंह देवड़ा ने जानकारी दी कि तेज रफ्तार से आ रही एक टेंपो ट्रैवलर खड़े ट्रक से जा टकराई. टेंपो की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह ट्रक से टकराने के बाद चकनाचूर हो गई. इससे वाहन में सवार लोग बुरी तरह सीटों में फंस गए और कई लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि शव निकालने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय वाहन चालकों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया. बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है.
मेला दर्श के लिए गया था परिवार: फलौदी थाना प्रभारी अमानाराम ने बताया कि टेंपो ट्रैवलर में सवार लोग जोधपुर के सूरसागर इलाके के एक परिवार के थे, जो कोलायत मेला दर्शन के लिए गए थे. वापसी के दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. इस घटना की खबर मिलते ही जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश मथुरादास माथुर एमडीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के साथ घायलों के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए. पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
फलोदी के मतोडा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 2, 2025
जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें…
घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि फलोदी जिले में दुर्घटना हुई है. घायलों को जोधपुर इलाडज के लिए भेजा गया है. ओसियां से ग्रीन कोरिडोर से घायलों को लाया गया है. एमडीएम अस्पताल में उपचार की व्यवस्थाएं की गई हैं. घायलों में चांदपोल निवासी निवासी दर्शनी पुत्री उम्मेद, गुलवंती पत्नी उमेद और तारा देवी को जोधपुर लाया गया है. वहीं, फलोदी पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों के शव जोधपुर भेजे जा रहे हैं
फलौदी के मातोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद से लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ। अधिकारियों को त्वरित प्रबंध के लिए निर्देशित किया है। जैसी सूचना है उस अनुसार हादसे में बड़ी जनहानि हुई है, अभी हमारा हरसंभव प्रयास है कि घायलों को श्रेष्ठ उपचार मिले। परिजनों को…— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) November 2, 2025
मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मातोडा में सड़क हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई है। यह सुनकर मन बेहद दुखी है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 2, 2025