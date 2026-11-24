कन्नौज में भीषण सड़क हादसा; स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, 4 बच्चों की मौत, 24 घायल
कौशांबी के स्कूल की बस मथुरा से लौट रही थी, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:21 AM IST
कन्नौज: जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुए इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और करीब 24 लोग घायल हैं. इसमें बच्चे और शिक्षक भी शामिल हैं. स्कूल बस कौशांबी से बच्चों को लेकर मथुरा गई थी. वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ. घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए बस को किनारे खड़ा किया गया था. तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है.
जानकारी होने पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना. चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं. मृतक बच्चों में अरमान पुत्र रियाज, राजी उल्लाह, आर्यन चौरसिया और जैद मिर्जा शामिल हैं. सभी कौशांबी के रहने वाले हैं.
घायल बच्चों और स्कूल स्टॉफ में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है. इस दुखद हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है. परिजन स्कूल के स्टॉफ और अस्पताल में फोन कर अपने बच्चों का हाल जानने के लिए बेताब हैं.
बता दें कि इसी तरह रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम सड़क हादसे में भी 4 दोस्तों को मौत हो गई. मुरादाबाद से अपने घर सीतापुर लौट रहे चार दोस्तों की बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही और चौथे युवक की अस्पताल में मौत हो गई. इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
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