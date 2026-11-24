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कन्नौज में भीषण सड़क हादसा; स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, 4 बच्चों की मौत, 24 घायल

कन्नौज में हादसे का शिकार बनी स्कूल बस ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज: जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुए इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और करीब 24 लोग घायल हैं. इसमें बच्चे और शिक्षक भी शामिल हैं. स्कूल बस कौशांबी से बच्चों को लेकर मथुरा गई थी. वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ. घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

कन्नौज में दुखद हादसा (Video Credit; ETV Bharat) कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए बस को किनारे खड़ा किया गया था. तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है.