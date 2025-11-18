ETV Bharat / bharat

कानपुर में हादसा; डबल डेकर बस पलटने से बिहार के 3 लोगों की मौत, 26 घायल

अरौल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह आगरा-एक्सप्रेस वे पर बस पलटने से हुई दुर्घटना. दिल्ली से बिहार जा रही थी बस.

कानपुर में सड़क हादसा.
कानपुर में सड़क हादसा. (Photo Credit : Media Cell Commissionerate Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : November 18, 2025 at 12:32 PM IST

कानपुर : अरौल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह आगरा-एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस पलटने से मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए. घायलों में बिहार के अलावा गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, दिल्ली, हरियाणा के यात्री शामिल हैं. बस दिल्ली से बिहार की ओर जा रही थी. गंभीर रूप से घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी देते एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह. (Video Credit : Media Cell Commissionerate Police)

एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह के अनुसार दुर्घटना मंगलवार सुबह अरौल थाना क्षेत्र में आगरा-एक्सप्रेस वे पर हुई थी. प्राथमिक जांच में पता चला है कि चालक को झपकी आने से बस पलट गई थी. दुर्घटना में शशि गिरि निवासी सिवान बिहार, नसीम अलम मोतिहारी बिहार और एक पांच साल का बच्चा शिवहर बिहार की मौत हो गई है. अन्य कई घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है.

घायलों का हालचाल लेते डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी. (Photo Credit : Media Cell Commissionerate Police)

एलएलआर मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने बताया कि दो लोग गंभीर और 20 से अधिक लोग सामान्य रूप से घायल हैं. सभी का इलाज जारी है. घायलों में 15 यात्री बिहार के हैं. इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, दिल्ली, हरियाणा के यात्री शामिल हैं. वहीं हादसे की जानकारी के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने यात्रियों की मदद के लिए प्रशासनिक अफसरों की ड्यूटी लगा दी है. एडीएम सिटी डाॅ. राजेश कुमार ने एलएलआर अस्पताल पहुंचकर घायल यात्रियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया.

घायलों का हालचाल लेते डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी. (Photo Credit : Media Cell Commissionerate Police)


बस चालक को झपकी आने से हुआ हादसा : पुलिस से बातचीत के दौरान यात्रियों का कहना था कि सुबह करीब तीन बजे के आसपास बस आराम से चल रही थी. इसी दौरान चालक को झपकी आने के बाद बस पलट गई. कई यात्रियों को बस काटकर बाहर निकालना पड़ा. दुर्घटना के बाद से बस चालक फरार है.

