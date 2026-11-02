बड़ा हादसा : झुंझुनू के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान हादसा, करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत, 3 घायल
हादसा कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ. अचानक करंट फैलने से मौके पर मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
Published : November 2, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 12:55 PM IST
झुंझुनू: जिले के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. हादसे में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए. विधायक भगवानाराम सैनी ने भी हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि वे घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं. वहीं, ऊर्जा मंत्री ने घटना को दुखद हादसा बताया है.
सड़क निर्माण के दौरान मशीन हाईटेंशन लाइन से टकराई : झुंझुनू कलेक्टर अरुण गर्ग से मिली जानकारी के अनुसार, उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में ग्रामीणों की ओर से जनसहयोग से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था. सड़क निर्माण के लिए मौके पर रोड़ी मिलाने वाली मशीन लगाई गई थी. इसी दौरान मशीन का संपर्क ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से हो गया. हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही मशीन में करंट फैल गया और आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए.
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हादसा कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ. अचानक करंट फैलने से मौके पर मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. इस दर्दनाक हादसे ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पहले 5 मजदूरों ने मौके पर तोड़ा दम, बाद में 3 की मौत : झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से छापोली में सड़क निर्माण के दौरान हुए हादसे की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गांव के लोग जनसहयोग से सड़क का निर्माण करवा रहे थे. इसी दौरान निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीन हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई.
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कलेक्टर के अनुसार, करंट की चपेट में आने से शुरुआत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद उपचार के दौरान तीन अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया. इस तरह हादसे में कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने घटनास्थल के लिए रवाना होने की जानकारी दी. हादसे की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक भगवानाराम सैनी ने भी घटना पर दुख जताया और बताया कि वे घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं. वहीं, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने हादसे को दुखद बताते हुए घटना पर संवेदना व्यक्त की है.