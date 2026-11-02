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बड़ा हादसा : झुंझुनू के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान हादसा, करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत, 3 घायल

छापोली में करंट से गई मजदूरों की जान ( ETV Bharat )

झुंझुनू: जिले के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. हादसे में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए. विधायक भगवानाराम सैनी ने भी हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि वे घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं. वहीं, ऊर्जा मंत्री ने घटना को दुखद हादसा बताया है.