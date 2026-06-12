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पिथौरागढ़ के धारचूला में बड़ा हादसा, बोलेरो पर गिरी चट्टान, दो लोगों की मौत, तीन घायल

उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला में बड़ी दुर्घटना हो गई. हादसे में चालक और एक पर्यटक की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 12, 2026 at 3:38 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. धारचूला तहसील मुख्यालय से करीब 42 किमी दूर पंपाबे नाम की जगह पर पार्किंग में खड़ी पर्यटकों की बोलेरो के ऊपर चट्टान गिर गई. इस हादसे में बोलेरो में बैठे ड्राइवर समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तत्काल उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाया जा रहा है. पत्थर गिरने से बोलेरो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है. बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार सभी लोग पंचाचूली बेस से वापस लौट रहे थे. मृतक और घायलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

पिथौरागढ़ के धारचूला में बड़ा हादसा
पिथौरागढ़ के धारचूला में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

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UTTARAKHAND PITHORAGARH ACCIDENT
पिथौरागढ़ के धारचूला में हादसा
उत्तराखंड बोलेरो पर गिरी चट्टान
TWO PEOPLE DIED DHARCHULA

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