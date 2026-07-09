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कर्नाटक: ट्रक और तूफान गाड़ी के बीच भीषण टक्कर, 6 की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ट्रक और तूफान गाड़ी के बीच भीषण टक्कर के बाद वाहनों के हालात ( ETV Bharat )

उत्तर कन्नड़: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर तालुक में अराबैल घाट के बाल्गर के पास देर रात एक लॉरी और 'तूफ़ान' पैसेंजर गाड़ी के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वाले सभी लोग धारवाड़ के रहने वाले थे और हुबली-धारवाड़ में 'स्विगी' (Swiggy) में पार्ट-टाइम डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते थे.

यात्रा के दौरान हुई दुखद घटना

यह भयानक हादसा तब हुआ जब लोग रात में धारवाड़ से धर्मस्थल और मंगलुरु की यात्रा पर निकले थे. तूफान गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 9 लोग सवार थे. जब गाड़ी अराबैल घाट के बालगर पहुंची, तो तूफान गाड़ी और लॉरी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तूफान गाड़ी पूरी तरह पिचक गई.

मृतकों की पहचान हुई

हादसे में 'तूफान' गाड़ी में सवार छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान बसवराज (48 साल), अभिषेक ईश्वर (28 साल), अक्षय (26 साल), अभिषेक (26 साल), संजीव अंगड़ी (33 साल - गाड़ी का ड्राइवर) और मंजूनाथ चुलाकी (32 साल) के तौर पर हुई.