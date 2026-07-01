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हरियाणा से बिहार जा रही बस डिवाइडर तोड़कर कार से भिड़ी, 5 की मौत; उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा

उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा 5 की मौत हरियाणा से बिहार जा रही थी बस

हरियाणा से बिहार जा रही बस उन्नाव में कार पर पलटी.
हरियाणा से बिहार जा रही बस उन्नाव में कार पर पलटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 9:31 AM IST

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उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई. हरियाणा से बिहार जा रही स्लीपर बस बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही कार से टकरा गई. हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, बस में सवार 4 और कार सवार 4 कुल 8 लोग घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है.

यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 230.800 के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, बिहार नंबर की स्लीपर बस (BR 06 PF 1024) हरियाणा से बिहार जा रही थी.

डीएम घनश्याम मीणा ने बताया कि बुधवार तड़के करीब 4.30 बजे फरीदाबाद से बिहार जा रही एक निजी बस के चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई. बस डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां उसके सामने से आ रही एक कार से भीषण टक्कर हो गई.

उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा. (Video Credit: ETV Bharat)

कार में कुल 9 लोग सवार थे, जो कुशीनगर से मथुरा जा रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

जिलाधिकारी ने बताया कि बस में लगभग 70 यात्री सवार थे. हादसे में बस के 4 यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक को अचानक नींद की झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया. बस एक्सप्रेसवे से उतरकर खाई में पलट गई. इसी दौरान लखनऊ से आगरा की ओर जा रही कार (UP 58 AK 3461) उसकी चपेट में आ गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार में सवार दिव्या (6), अंजू (40), अमृता (13), धुनमुन (60) और कार ड्राइवर विनोद (45) की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

सूचना मिलते ही थाना बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. घायलों को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा गया.

प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे में कार सवार 4 अन्य लोग और बस में सवार 4 यात्री घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी घनश्याम मीना, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह और बांगरमऊ के उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला भी घटनास्थल पर पहुंचे.

क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ हर्ष मोदी ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में बस चालक को नींद आने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कार को एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात बहाल करा दिया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से स्थिति जल्द ही सामान्य कर दी गई. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

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Last Updated : July 1, 2026 at 9:31 AM IST

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