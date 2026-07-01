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हरियाणा से बिहार जा रही बस डिवाइडर तोड़कर कार से भिड़ी, 5 की मौत; उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा

हरियाणा से बिहार जा रही बस उन्नाव में कार पर पलटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई. हरियाणा से बिहार जा रही स्लीपर बस बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही कार से टकरा गई. हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, बस में सवार 4 और कार सवार 4 कुल 8 लोग घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है. यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 230.800 के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, बिहार नंबर की स्लीपर बस (BR 06 PF 1024) हरियाणा से बिहार जा रही थी. डीएम घनश्याम मीणा ने बताया कि बुधवार तड़के करीब 4.30 बजे फरीदाबाद से बिहार जा रही एक निजी बस के चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई. बस डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां उसके सामने से आ रही एक कार से भीषण टक्कर हो गई. उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा. (Video Credit: ETV Bharat) कार में कुल 9 लोग सवार थे, जो कुशीनगर से मथुरा जा रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि बस में लगभग 70 यात्री सवार थे. हादसे में बस के 4 यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.