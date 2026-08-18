दिल्ली जल बोर्ड घोटाला: ACB ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व आईएएस उदित प्रकाश राय समेत 6 को किया गिरफ्तार
जांच एजेंसी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि अपराध से अर्जित इन पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया.
Published : August 18, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 10:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने एक बेहद सनसनीखेज और बड़े मामले का पर्दाफाश किया है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) के अपग्रेडेशन और टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, धांधली और आपराधिक साजिश के आरोप में एसीबी ने मंगलवार को छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारी और कई निजी कंपनियों के मालिक व प्रतिनिधि शामिल हैं.
विक्रमजीत सिंह, जॉइंट कमिश्नर, एन्टी करप्शन ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों के नाम पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स ए.एन. एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नगेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार, मेसर्स सृजनहार के प्रोपराइटर पंकज वर्मा के नाम शामिल हैं.
जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा
विजिलेंस निदेशालय की शिकायत के आधार पर दर्ज इस मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी प्रोजेक्ट्स के टेंडर में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखा गया. टेंडर की शर्तों में हेराफेरी कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई थी.
जांच में मुख्य रूप से जो खुलासे हुए हैं, उनमें टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें जोड़ी गईं, जो एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाती थीं. इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई. प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित पायलट स्टडी को बिना कराए ही आगे बढ़ा दिया गया. इसके अलावा, इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मीडिया से जुड़ी कठोर शर्तें थोपी गईं, जबकि ट्रीटेड शोधित जल के कई आवश्यक मानकों को टेंडर से बाहर कर दिया गया. तकनीकी विशिष्टताओं में मनमाने बदलाव के कारण सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा.
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से खुला 'नेक्सस'
एसीबी की तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच गहरी मिलीभगत थी. आरोपियों के बीच प्रतिबंधित टेंडर शर्तों, शुद्धि-पत्रों और अन्य गोपनीय दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ था, जिन्हें बाद में जल बोर्ड द्वारा जारी एसटीपी प्रोजेक्ट के टेंडर नोटिस में शामिल कर लिया गया. यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि लोक सेवकों ने निजी कंपनियों के इशारे पर टेंडर की शर्तों को पूरी तरह से प्रभावित किया.
डेढ़ करोड़ से अधिक की घूस और मनी ट्रेल का पर्दाफाश
वित्तीय मामलों की जांच के दौरान एसीबी ने कमीशन और रिश्वत के रूप में पैसों के लेन-देन का बड़ा जाल उजागर किया है. पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की संलिप्तता की जांच में यह बात सामने आई है कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय ने बैंकिंग चैनलों के जरिए 1.52 करोड़ रुपये की भारी-भरकम घूस की रकम अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में प्राप्त की. यह रिश्वत की रकम मेसर्स यूरोटेक से होते हुए मध्यस्थ संस्थाओं मेसर्स ए.एन. एंटरप्राइजेज (नगेंद्र यादव की प्रोपराइटरशिप फर्म) और मेसर्स सृजनहार के माध्यम से ट्रांसफर की गई.
जांच एजेंसी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि अपराध से अर्जित इन पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस घूस की रकम का उपयोग अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. मामले से जुड़े तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, वित्तीय लेन-देन के दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर एसीबी ने पिछले कुछ दिनों से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मंगलवार की शाम सभी छह आरोपियों को विधिवत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों और संदिग्ध बिचौलियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले में आगे की विस्तृत जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है. दिल्ली के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है.
पंजाब चुनाव से ठीक पहले पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। पहले भी उनको ढाई साल तक फ़र्ज़ी मामले में जेल में रखा और अब फिर... एक और फ़र्ज़ी मामला।— Manish Sisodia (@msisodia) August 18, 2026
GenZ आंदोलन से लेकर राम मंदिर में चंदाचोरी और E20 तक के मुद्दों पर घिरी बीजेपी अब फिर से ED-ACB-CBI के…
केजरीवाल ने साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा,
सतेंद्र जैन जी को भाजपा के इशारे पर एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है. कुछ ही समय पहले, उन्हें जेल में डालकर जो यातनाएं दी गईं, वे सभी को अभी भी याद हैं. पिछला मामला भी मनगढ़ंत था, और यह मामला भी झूठा साबित होगा. भाजपा की तानाशाही कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? जिसे मन करता है, उस पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। उनके झूठ एक बार फिर देश के सामने बेनकाब होंगे, लेकिन जेल में बिताए गए समय और झेली गई मानसिक यातना की भरपाई कौन करेगा? भाजपा के पापों का घड़ा अब भर चुका है. वे चाहे जितनी भी तानाशाही अपना लें, मोदी सरकार का अंत अब निश्चित है. पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सतेंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है.
आप नेता अनुराग ढांडा एक्स पर लिखा,
"अब और कितने सबूत चाहिए कि बीजेपी को AAP से डर लगता है. जिस जल बोर्ड टेंडर का हवाला दे रहे हैं उस वक्त सत्येंद्र जी जेल में थे. बताओ जेल से कैसे ज़िम्मेदार हो गए? असली वजह ये है कि सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव आ रहा है.डरपोक मोदी कुछ तो शर्म करो."
यह भी पढ़ें-
क्लासरूम कंस्ट्रक्शन भ्रष्टाचार मामला: सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी ACB, मनीष सिसोदिया को भी समन
दिल्ली सरकार ने बकरीद पर गाय और ऊँट की कुर्बानी पर रोक के लिए जारी की एडवाजारी, जानें क्या दिए गए निर्देश