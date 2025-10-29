ETV Bharat / bharat

ACB और EOW का 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनादगांव में रेड की कार्रवाई जारी

रायपुर/दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव: राजधानी रायपुर सहित 4 जिलों में ACB और EOW की छापे की कार्रवाई चल रही है. रेड की ये कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिले में जारी है. सूत्रों के मुताबिक रायपुर में रेड की कार्रवाई खनन कारोबारी के यहां चल रही है. रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉल फोर्ट एंक्लेव में जांच टीम से जुड़े अफसर दस्तावेजों को खंगालने के लिए पहुंचे हैं. धमतरी में भी रेड की कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही राजनांदगांव में भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम रेड के लिए पहुंची है. रायपुर में चल रही कार्रवाई में 10 गाड़ियों में सवार होकर जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हैं.

ACB और EOW का 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापा: रायपुर में रेड की कार्रवाई भारत माता चौक स्थित अग्रवाल निवास, सत्यम विहार में बिजनेसमैन नाहटा के घर और कामठी लाइन स्थित व्यापारी भंसाली के यहां रेड की कार्रवाई की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई माइनिंग यानी खनन से जुड़े हुए कारोबारी सप्लायर और ब्रोकर के यहां हो रही है. साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में की जा रही है.

4 जिलों में ताबड़तोड़ छापे (ETV Bharat)

माइनिंग और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में एक्शन: डीएमएफ घोटाला मामले में खनन कारोबारी के यहां से क्या कुछ दस्तावेज या फिर नकद बरामद हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन बुधवार की सुबह 10 गाड़ियों में सवार होकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम खनन कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची है. अब तक की जानकारी के मुताबिक केवल यही पता चल पाया है कि रेड की यह कार्रवाई खनन कारोबारी के घर में की गई है.

दुर्ग में भी ACB और EOW की रेड: सूत्रों की मानें तो जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बुधवार को बड़ी छापेमार कार्रवाई की है. ACB और EOW की टीम ने दुर्ग में माइनिंग से जुड़े कारोबारीं के ठिकाने पर दबिश दी है. ​दुर्ग जिले में, विशेष रूप से मेघ गंगा ग्रुप के संचालक मनीष पारख के ठिकानों पर छापा मारा गया है.