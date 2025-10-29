ETV Bharat / bharat

ACB और EOW का 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनादगांव में रेड की कार्रवाई जारी

दुर्ग में मनीष पारख के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है.

ACB and EOW raid
4 जिलों में ताबड़तोड़ छापे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 11:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर/दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव: राजधानी रायपुर सहित 4 जिलों में ACB और EOW की छापे की कार्रवाई चल रही है. रेड की ये कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिले में जारी है. सूत्रों के मुताबिक रायपुर में रेड की कार्रवाई खनन कारोबारी के यहां चल रही है. रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉल फोर्ट एंक्लेव में जांच टीम से जुड़े अफसर दस्तावेजों को खंगालने के लिए पहुंचे हैं. धमतरी में भी रेड की कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही राजनांदगांव में भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम रेड के लिए पहुंची है. रायपुर में चल रही कार्रवाई में 10 गाड़ियों में सवार होकर जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हैं.

ACB और EOW का 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापा: रायपुर में रेड की कार्रवाई भारत माता चौक स्थित अग्रवाल निवास, सत्यम विहार में बिजनेसमैन नाहटा के घर और कामठी लाइन स्थित व्यापारी भंसाली के यहां रेड की कार्रवाई की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई माइनिंग यानी खनन से जुड़े हुए कारोबारी सप्लायर और ब्रोकर के यहां हो रही है. साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में की जा रही है.

4 जिलों में ताबड़तोड़ छापे (ETV Bharat)

माइनिंग और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में एक्शन: डीएमएफ घोटाला मामले में खनन कारोबारी के यहां से क्या कुछ दस्तावेज या फिर नकद बरामद हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन बुधवार की सुबह 10 गाड़ियों में सवार होकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम खनन कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची है. अब तक की जानकारी के मुताबिक केवल यही पता चल पाया है कि रेड की यह कार्रवाई खनन कारोबारी के घर में की गई है.

दुर्ग में भी ACB और EOW की रेड: सूत्रों की मानें तो जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बुधवार को बड़ी छापेमार कार्रवाई की है. ACB और EOW की टीम ने दुर्ग में माइनिंग से जुड़े कारोबारीं के ठिकाने पर दबिश दी है. ​दुर्ग जिले में, विशेष रूप से मेघ गंगा ग्रुप के संचालक मनीष पारख के ठिकानों पर छापा मारा गया है.

ACB और EOW का 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापा (ETV Bharat)

डीएमएफ घोटाले से जुड़ रहे तार: यह कार्रवाई भी DMF घोटाले के तार से जुड़ी बताई जा रही है. मनीष पारख का नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है, जब उनके नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोसिस सेंटर में एक डॉक्टर पर गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. ​एजेंसी के अधिकारियों ने इन ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंगाले हैं. यह छापामारी राज्य में बड़े स्तर पर हुए कथित DMF घोटाले की जांच का एक हिस्सा माना जा रहा है. ACB और EOW की रेड की कार्रवाई से प्रदेश के कारोबारियों और सप्लायरों के बीच हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है दुर्ग के व्यापारी मनीष पारख के घर और दफ्तर पर छह सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही है. जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि कुल 12 जगहों पर प्रदेशभर में छापे पड़े हैं. हालाकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है छापे की कार्रवाई और कहां कहां हो रही है. फिलहाल चार जिलों में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है.

ACB and EOW conduct raid
ACB और EOW की धमतरी में कार्रवाई (ETV Bharat)
ACB and EOW conduct raid
ACB और EOW की धमतरी में कार्रवाई (ETV Bharat)
ACB and EOW conduct raid
ACB और EOW की धमतरी में कार्रवाई (ETV Bharat)

धमतरी के सिर्री में भी चल रही कार्रवाई: सिर्री में व्यापारी अभिषेक त्रिपाठी के घर पर एसीबी और EOW की 8 सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही है. टीम में शामिल लोग घर घर से मिले दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं.

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

सरेंडर नक्सलियों का रेड कार्पेट से हो रहा स्वागत, माओवादी हिंसा छोड़ मुख्य धारा में हों शामिल: गृह मंत्री विजय शर्मा

TAGGED:

EOW
DMF SCAM
ACB RAID
RAID IN RAIPUR DHAMTARI DURG
ACB AND EOW RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.