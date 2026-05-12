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हैदराबाद: 700 रुपये के विवाद में एसी टेक्नीशियन की हत्या, 8 गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी के अनुसार मादक पदार्थ मारिजुआना को लेकर विवाद में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

Hyderabad Technician Murdered
हैदराबाद में 700 रुपये के विवाद में एसी टेक्नीशियन की हत्या, आठ गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 2:22 PM IST

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हैदराबाद: शहर में सिर्फ 700 रुपये के झगड़े में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि ये झगड़ा मादक पदार्थ मारिजुआना को लेकर हुआ. पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार इस मामले में 24 साल के एसी टेक्नीशियन मोहम्मद हुसैन की हत्या की गई. इस सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. उसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है.

राजेंद्रनगर के डीसीपी श्रीनिवास हुसैन के मुताबिक लंगर हौज का रहने वाला हुसैन आस-पास के इलाकों में लोगों को मारिजुआना बेचने में शामिल था. मुख्य आरोपी के. प्रशांत ने कथित तौर पर हुसैन को मारिजुआना के पैकेट के लिए 700 रुपये एडवांस दिए थे. लेकिन, हुसैन ने कथित तौर पर न तो सामान दिया और न ही पैसे लौटाए, जिससे गुस्सा बढ़ गया.

पुलिस ने बताया कि यह घटना इस महीने की 9 तारीख की रात को अट्टापुर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. खबर है कि प्रशांत ने हुसैन को अट्टापुर रूट पर पिलर नंबर 223 के पास देखा और उसे रोक लिया. जांच करने वालों ने बताया कि हुसैन को फिर पास के एक फंक्शन हॉल में ले जाया गया, जहां दस लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर उस पर चाकुओं से हमला किया.

हमले में बुरी तरह घायल हुसैन को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ रविवार को उसकी मौत हो गई. अट्टापुर पुलिस ने राजेंद्रनगर टास्क फोर्स के साथ मिलकर गहन जांच शुरू की और इलाके से इकट्ठा किए गए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपियों की पहचान की.

इसके बाद पुलिस ने के. प्रशांत, एम. जगदीश, राम रोशन यादव, तरुण कुमार, ए. निखिल, जी. राजकुमार, वेंगल राव और एम. प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. बाकी दो संदिग्धों को ढूंढने की कोशिश जारी है जो अभी फरार हैं. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों से दो टू-व्हीलर और कई मोबाइल फोन जब्त किए. अट्टापुर इंस्पेक्टर के. नागेश्वर राव और राजेंद्रनगर एसीपी टी. श्रीनिवास की देखरेख में टास्क फोर्स के लोगों ने गिरफ्तारियां की. खबर है कि सीबी आनंद ने केस सुलझाने और मर्डर के कुछ ही समय में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों की तारीफ की.

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