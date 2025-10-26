ETV Bharat / bharat

इन देशों में AC स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

हैदराबाद : देश में बीते दो सप्ताह में तीन बड़े बस हादसे में करीब 50 यात्रियों की जल जाने से मौत हो गई. इसमें भी अधिकांश यात्री सफर के दौरान नींद में थे. वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शनिवार की रात सवारियों को लेकर इंदौर जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई. हालांकि सभी यात्री बच गए. इतना ही नहीं कुछ बड़े देश एसी स्लीपर बसों को अपने यहां बैन कर चुके हैं, वे बसें भारत में लग्जरी सफर की पहचान बन गई हैं. लेकिन एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या स्लीपर बस सुरक्षित हैं या नहीं.

इन देशों पर स्लीपर बस प्रतिबंधित

जर्मनी- यहां पर कई बड़ी दुर्घटनाओं की वजह से 2006 में स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. बताया जाता है कि 2000 के दशक में जर्मनी में यह बसें काफी लोकप्रिय हो गईं थीं. इन बसों की ऊंची बनावट के कारण इनके पलटने का खतरा भी अधिक था. साथ ही सोते समय यात्रियों के बेल्ट नहीं बांधने से हादसा होने पर उछलकर गिरने से उनकी मौत हो जाती थी.

चीन- चीन ने 2012 में कई भीषण आग और सड़क हादसों के बाद 2012 में जाकर नई स्लीपर बसों के निर्माण और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2018 में सभी पुरानी स्लीपर बसें हटा दीं. बता दें कि चीन में रेल नेटवर्क की कमी के कारण 1990 के दशक के दौरान स्लीपर बसों की शुरूआत हुई. चीन में 2009 से 2012 के दौरान 13 हादसों में 252 लोगों की मौत ने हिलाकर रख दिया. इसके बाद गाइडलाइन कड़ी की गईं लेकिन उसका लाभ नहीं मिला. फलस्वरूप डिजाइन की कमी, लंबे सफर में ड्राइवर को आराम न मिलने, ओवरलोडिंग और सीटों के बीच कम जगह के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया.