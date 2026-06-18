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Explainer: रिफ्रेश, रिचार्ज और रिस्पेक्ट.. चेन्नई-कोयंबटूर के बाद पटना में गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट पॉड्स की जरूरत क्यों?

पटना अब देश का तीसरा शहर बन गया है, जहां गिग वर्कर्स के लिए एसी रेस्ट पॉड्स की सुविधा मिलेगी. कृष्णनंदन की स्पेशल रिपोर्ट..

AC REST PODS IN PATNA
पटना में गिग वर्कर्स के लिए सुविधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 7:16 AM IST

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पटना: ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और ऐप आधारित सेवाओं के बढ़ते दायरे के बीच गिग वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए दो विशेष 'पॉड्स' तैयार किए गए हैं. चेन्नई और कोयंबटूर के बाद पटना देश का तीसरा शहर बनने जा रहा है, जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर, कैब चालक और अन्य ऐप आधारित कामगारों को राहत मिलेगी.

कौन होते हैं गिग वर्कर्स?: दरअसल, गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं, जो किसी एक कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करते हैं. इसमें फूड डिलीवरी करने वाले युवक, ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर, कैब और बाइक टैक्सी चालक, घरेलू सेवाएं देने वाले तकनीशियन और अन्य फ्रीलांस कार्यकर्ता शामिल होते हैं. इनकी आय काम की संख्या पर निर्भर करती है और अधिकांश मामलों में इन्हें पारंपरिक कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं.

राजधानी पटना में रेस्ट पॉड्स की शुरुआत (ETV Bharat)

पटना में क्यों पड़ी पॉड्स की जरूरत?: राजधानी पटना में पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है. हजारों गिग वर्कर्स दिन-रात शहर की सड़कों पर सक्रिय रहते हैं. गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम में इन्हें आराम करने, शौचालय उपयोग करने, मोबाइल चार्ज करने या पीने का पानी प्राप्त करने जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

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आयकर गोलंबर पर स्थापित रेस्ट पॉड्स (ETV Bharat)

कई बार डिलीवरी के बीच घंटों तक सड़क किनारे या दुकानों के बाहर इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में पॉड्स को उनकी कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. अभी पटना में दोजगह, इनकम टैक्स गोलंबर और गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास पॉड्स की सुविधा शुरू करने की योजना है.

क्या होंगी पॉड्स में सुविधा?: प्रस्तावित पॉड्स में बैठने और आराम करने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, प्राथमिक उपचार किट, इंटरनेट सुविधा और मौसम से बचाव के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा. यहां फायर सेफ्टी को लेकर के फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद रहेंगे. कुछ स्थानों पर डिजिटल सूचना प्रणाली और हेल्प डेस्क की सुविधा भी विकसित किए जाने की योजना है. इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स को सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सोशल सिक्योरिटी पर भी बढ़ रहा जोर: देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई है. सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई. इसके तहत भविष्य में बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इन कामगारों तक पहुंचाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि विभिन्न राज्यों में इसके क्रियान्वयन की स्थिति अलग-अलग है.

क्या कहते हैं गिग वर्कर्स?: पटना में कार्यरत कई डिलीवरी पार्टनरों का कहना है कि यह पहल लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करेगी. उनका कहना है कि तेज धूप, बारिश या देर रात ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती. कई बार मोबाइल चार्ज करने और शौचालय उपयोग करने जैसी सामान्य जरूरतों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसे में यदि पॉड्स नियमित रूप से संचालित होते हैं तो इससे उनके कामकाजी जीवन में बड़ा बदलाव आएगा.

AC rest pods In Patna
वातानुकूलित लाउंज और बैठने की जगह (ETV Bharat)

'जल्दी शुरू हो': इनकम टैक्स पर 24x7 गिग वर्कर्स लॉउंज के पास मौजूद गिग वर्कर राजू कुमार ने कहा कि उन्हें पता चला कि पटना में हम लोगों के आश्रय के लिए कोई जगह बनी है तो यहां पहुंचे लेकिन अभी यहां पता चला कि अभी बंद है, क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है. हमलोगों के लिए ये राहत की बात है कि इस तरह की सुविधाओं की शुरुआत होने वाली है.

"मैं एक कंपनी के लिए बाइक चलाता हूं और शाम के समय फूड डिलीवरी का काम करता हूं. मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द यह सुविधा शुरू हो. हालांकि फिलहाल यहां शौचालय की सुविधा नहीं है लेकिन बगल में ही शौचालय की सुविधा है. वहां से काम चला लूंगा. यहां पर मोबाइल चार्जिंग से लेकर एसी में आराम करने की जगह है तो बहुत सहूलियत मिलने वाली है."- राजू कुमार, गिग वर्कर

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रिचार्य और पेयजल की व्यवस्था (ETV Bharat)

लंच करने में होगी आसानी: गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास बने गिग वर्करों के लिए लॉउंज के पास मौजूद रमेश कुमार ने कहा कि यह जब से बनकर तैयार हुआ है, इसके शुरू होने की प्रतीक्षा है. अभी गर्मी के मौसम में किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर आराम करना पड़ता है, जबकि बाहर गर्म लू की हवाएं, परेशान करती हैं.

"यह जब शुरू हो जाएगा तो लंच करने में आसानी होगी क्योंकि एसी की ठंडा हवा में बैठकर वह लंच कर सकेंगे और पानी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. सरकार ने उन लोगों के लिए बहुत ही सही सोच रखी है और ऐसे केंद्र और खुलने चाहिए."- रमेश कुमार, राजू कुमार

कब शुरू होगी सुविधा?: जानकारी के अनुसार पटना में दो स्थानों पर पॉड्स तैयार किए गए हैं और इन्हें जल्द ही गिग वर्कर्स के उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा. इसके संचालन और रखरखाव को लेकर संबंधित एजेंसियों द्वारा अंतिम तैयारियां की जा रही हैं. यदि यह मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में बिहार के अन्य शहरों में भी ऐसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. फिलहाल सरकार इसे जून महीने के अंत तक शुरू करने पर विचार कर रही है.

नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा. यहां गिग वर्कर्स को वातानुकूलित विश्राम स्थल, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह पहल उन कर्मयोगियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक है, जो हर दिन शहर की रफ्तार को बनाए रखते हैं. इन केंद्रों से प्राप्त अनुभव और गिग वर्कर्स के फीडबैक के आधार पर भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसे लाउंज का विस्तार शहर के अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा.

Nitish Mishra
नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा (ETV Bharat)

"जब मैंने नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तभी मन में यह विचार आया कि हमारे शहरों की जीवनरेखा बने गिग एवं डिलीवरी वर्कर्स तपती धूप, भीषण गर्मी, बरसात व सर्दी और कठिन परिस्थितियों में भी दिन-रात नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाते हैं, इसलिए इनके लिए विश्राम और राहत की समुचित व्यवस्था का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है."- नीतीश मिश्रा, मंत्री, नगर विकास विभाग

क्या कहते हैं जानकार?: विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ गिग वर्कर्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है. अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण कहते हैं, 'पटना में शुरू हो रही यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में बिहार और देश के अन्य शहरों के लिए भी मॉडल बन सकती है.

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