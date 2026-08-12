'दम घुट रहा है, गेट खोलो...', दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट फ्लाइट में AC फेल, यात्रियों का हंगामा
यात्रियों ने कहा कि टिकट के लिए पूरी रकम लेने के बाद कम से कम बुनियादी सुविधाएं और स्पष्ट जानकारी देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है.
Published : August 12, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब विमान के अंदर एसी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. फ्लाइट नंबर SG-105 को मंगलवार रात दिल्ली के टर्मिनल-1 से पुणे के लिए रवाना होना था. करीब डेढ़ घंटे की देरी के बाद जब यात्री विमान में सवार हुए, तो कुछ ही देर में उन्हें भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा. यात्रियों का आरोप है कि विमान के अंदर हालात इतने खराब हो गए कि सांस लेना तक मुश्किल महसूस होने लगा.
बताया जा रहा है कि फ्लाइट को रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर उड़ान भरनी थी, लेकिन पहले इसे करीब 10 बजकर 30 मिनट तक के लिए टाला गया. इसके बाद यात्रियों की बोर्डिंग हुई. विमान के अंदर बैठने के बाद यात्रियों ने एसी ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की. गर्मी और उमस बढ़ती गई और यात्रियों का सब्र भी जवाब देने लगा. हालात बिगड़ने पर 100 से ज्यादा यात्रियों ने विमान से उड़ान भरने से इनकार कर दिया और विमान को वापस बे पर लाने की मांग की.
#WATCH | On August 11, 2026, SpiceJet flight SG 105, scheduled to operate from Delhi to Pune, encountered a last-minute technical issue. An alternate aircraft was arranged, and the flight subsequently operated to Pune. https://t.co/Rwk3RuTPTS pic.twitter.com/nyH6UqMDu6— ANI (@ANI) August 12, 2026
दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट फ्लाइट में AC फेल
यात्रियों के विरोध के बाद विमान को वापस बे पर लाया गया. करीब 150 यात्रियों के इस पूरे घटनाक्रम के चलते दिल्ली से पुणे की यह उड़ान आखिरकार रद्द करनी पड़ी. यात्रियों को कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब छह घंटे बाद उनके लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई, जिससे वे बुधवार सुबह पुणे पहुंच सके. इस दौरान यात्रियों ने एयरलाइन की व्यवस्था और उन्हें दी जा रही जानकारी को लेकर भी नाराजगी जताई.
#WATCH | Pune, Maharashtra: A passenger from SpiceJet flight SG 105 from Delhi to Pune on August 11, Leshpal, says, " ...our spicejet flight was scheduled for 9.55, but it was delayed. boarding began at 10.30, and we boarded the flight then. about half an hour passed; there was no… https://t.co/cUcGxvtjNC pic.twitter.com/0mcCOQ8HMv— ANI (@ANI) August 12, 2026
यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयरलाइन का खेद
वहीं स्पाइसजेट की ओर से कहा गया कि फ्लाइट में तकनीकी समस्या आई थी और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयरलाइन ने खेद जताया है. हालांकि, यात्रियों का कहना है कि अगर विमान के एसी में तकनीकी खराबी थी तो उन्हें इतनी देर तक गर्म और असहज केबिन में क्यों बैठाया गया. सवाल अब सिर्फ एक फ्लाइट की देरी या रद्द होने का नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा है. आखिर विमान के उड़ान भरने से पहले उसकी सभी जरूरी प्रणालियों की जांच कितनी गंभीरता से की गई थी?
इस घटना ने एक बार फिर एयरलाइन कंपनियों की तकनीकी तैयारियों और यात्रियों के प्रति जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों का कहना है कि टिकट के लिए पूरी रकम लेने के बाद कम से कम बुनियादी सुविधाएं और स्पष्ट जानकारी देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है. खासकर जब विमान रनवे पर उड़ान के लिए तैयार हो, उस वक्त केबिन का तापमान और एयर कंडीशनिंग जैसी जरूरी व्यवस्था ठीक होना बेहद अहम है. दिल्ली-पुणे फ्लाइट में हुए इस घटनाक्रम के बाद अब यात्रियों को यह उम्मीद है कि एयरलाइन और संबंधित विमानन अधिकारी मामले की जांच करेंगे और ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.