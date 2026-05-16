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भीषण गर्मी ने बदली जिंदगी, भारत में AC, कूलर और फ्रिज की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

भीषण गर्मी ने बदली जिंदगी, भारत में AC, कूलर और फ्रिज की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची ( File/ANI )

नई दिल्ली: भारत में चिलचिलाती गर्मी अब सिर्फ मौसमी परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि यह तेजी से लोगों के जीने, खर्च करने और जिंदा रहने के तरीके को बदल रही है. शहरों, कस्बों और गांवों में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और कूलर रिकॉर्ड तेजी से दुकानों से बिक रहे हैं क्योंकि बढ़ता तापमान और बार-बार आने वाली हीटवेव लाखों भारतीयों को आर्टिफिशियल कूलिंग (कृत्रिम शीतलन) की ओर धकेल रही है.

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं घरेलू उपकरण निर्माता संघ (CEAMA) द्वारा जारी इंडस्ट्री डेटा, साथ ही IMARC ग्रुप और स्टेटिस्टा (Statista) जैसी रिसर्च एजेंसियों के बाजार अनुमानों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में कूलिंग साधनों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है. जिसे कभी लग्जरी खरीदारी माना जाता था, वह अब जिंदा रहने की जरूरत बनता जा रहा है.

AC अब जरूरत, लग्जरी नहीं

सबसे बड़ा बदलाव भारत के एयर-कंडीशनर (AC) बाजार में दिख रहा है. सिर्फ पांच साल पहले, भारत में सालाना AC की बिक्री लगभग 70 से 80 लाख यूनिट थी. आज, यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि अब देश भर में सालाना लगभग 1.4 करोड़ से 1.5 करोड़ AC यूनिट बिकते हैं.

2024 की गर्मियों में, जब पूरे उत्तर और मध्य भारत में बहुत ज्यादा और लंबे समय तक गर्मी रही, लगभग 1.4 करोड़ यूनिट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई. हालांकि 2025 की शुरुआत में बेमौसम बारिश ने थोड़ी देर के लिए डिमांड कम कर दी थी, लेकिन कुल मिलाकर डिमांड मजबूत बनी हुई है, जो 1.5 करोड़ यूनिट के आस-पास है. इंडस्ट्री लीडर्स का अब मानना ​​है कि 2030 तक बाजार सालाना 3 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकता है.

यह चलन एक बड़े सामाजिक बदलाव को दिखाता है. कई शहरी घरों में, खासकर दिल्ली-NCR, मुंबई, अहमदाबाद और दूसरे गर्मी वाले शहरों में, एयर कंडीशनर अब कोई खास प्रोडक्ट नहीं रह गए हैं. परिवार अब इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए जरूरी चीज के तौर पर देख रहे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स (Electronics Retailers) का कहना है कि ग्राहक भी पहले के मुकाबले तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं, विंडो AC से स्प्लिट AC पर शिफ्ट हो रहे हैं और तेजी से इन्वर्टर-बेस्ड, ऊर्जा-दक्ष मॉडल चुन रहे हैं.

गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की भारी मांग

रेफ्रिजरेटर भी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले उपभोक्ता उपकरण श्रेणी में से एक बन गए हैं. इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, भारत में अभी हर साल लगभग 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ रेफ्रिजरेटर यूनिट बिकते हैं. पिछले पांच वर्षों में, यह सेगमेंट लगातार 10% से 12% की सालाना दर से बढ़ा है. दिलचस्प बात यह है कि रेफ्रिजरेटर की सालाना बिक्री का लगभग 50% से 60% हिस्सा मार्च और मई के बीच होता है, जो ज्यादा गर्मियों के महीने होते हैं.

कंपनियों का कहना है कि गांव में डिमांड काफी बढ़ी है, जबकि शहरी उपभोक्ता बेसिक सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर से सैमसंग और LG जैसे ब्रांड के बड़े डबल-डोर और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में अपग्रेड कर रहे हैं.

खुदरा विक्रेता इस वृद्धि का श्रेय न सिर्फ बढ़ती आय को देते हैं, बल्कि बदलती जीवनशैली और बिगड़ती गर्मी की वजह से भी डिमांड बढ़ी है, जिससे गर्मियों के महीनों में भोजन संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है.

किफायती कूलिंग लाइफलाइन बने हुए हैं एयर कूलर

AC की बिक्री में तेजी के बावजूद, एयर कूलर भारत के टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण बाजारों में छाए हुए हैं क्योंकि वे बहुत सस्ते हैं और काफी कम बिजली खाते हैं. IMARC ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का एयर कूलर बाजार 2025 तक लगभग 12,610 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.