सत्य निकेतन हादसा: MCD मुख्यालय पर ABVP का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
सिविक सेंटर में एबीवीपी का हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
Published : September 6, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद रविवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. इस भीषण हादसे के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया.
छात्र-बहुल इलाकों में चल रहे पीजी भवनों की सुरक्षा को लेकर एमसीडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आक्रोशित प्रदर्शनकारी एमसीडी भवन परिसर के भीतर दाखिल हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, हंगामा बढ़ता देख मौके पर तैनात पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है.
#WATCH | Delhi: An ABVP member says, "The police and administration should be ashamed. While people and students are dying and trapped under the debris, they have failed to arrest the MCD officials responsible. Instead, they are bullying the students who are protesting here. The… https://t.co/uG6t8286s3 pic.twitter.com/OsMBoqTot8— ANI (@ANI) September 6, 2026
ABVP के एक सदस्य का कहना है, "पुलिस और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए. जब लोग और छात्र मलबे में दबे हुए हैं और उनकी जान जा रही है, तब भी वे ज़िम्मेदार MCD अधिकारियों को गिरफ़्तार करने में नाकाम रहे हैं. इसके बजाय, वे यहाँ विरोध कर रहे छात्रों को परेशान कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस प्रशासन को इस बात पर शर्म आनी चाहिए. MCD कमिश्नर को यहां मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वे अपने एयर-कंडीशन्ड ऑफ़िस में बैठे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. यही हमारी मांग है."
#WATCH | Delhi: The MCD Office at Civic Centre was vandalised during the protest by members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) over the Satya Niketan building collapse incident.— ANI (@ANI) September 6, 2026
The protesters were demanding the resignation of the MCD Commissioner and were later… pic.twitter.com/cwfMViLYmp
पीजी भवनों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
अभाविप ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय समेत राजधानी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में देशभर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं. बड़ी संख्या में छात्र निजी पीजी और किराये के भवनों में रहते हैं. ऐसे में इन भवनों की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों की नियमित जांच प्रशासन की जिम्मेदारी है. संगठन का आरोप है कि छात्र-बहुल क्षेत्रों में पीजी भवनों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है. सत्य निकेतन की घटना ने विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े इन सवालों को और गंभीर बना दिया है.
सभी छात्र क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट की मांग
अभाविप ने सत्य निकेतन हादसे की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. संगठन ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार पीजी संचालकों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. इसके साथ ही दिल्ली के सभी छात्र-बहुल क्षेत्रों में संचालित पीजी और किराये के भवनों का तत्काल सुरक्षा एवं संरचनात्मक ऑडिट कराने की मांग की गई है. अभाविप ने कहा कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले भवनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.
विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं
अभाविप ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. संगठन ने प्रशासन से मांग की कि हादसे के बाद केवल जांच तक सीमित न रहते हुए राजधानी के अन्य छात्र-बहुल इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए. अभाविप ने चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करता, तब तक संगठन विद्यार्थियों की सुरक्षा के मुद्दे को मजबूती से उठाता रहेगा.
एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग
अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने सत्य निकेतन की घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. डॉ. सोलंकी ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर से तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की. उन्होंने देशवासियों से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की.
ये भी पढ़ें: