JNU की दीवारों पर ‘फ्री उमर खालिद’ और ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ के नारे, ABVP ने जताई आपत्ति
ABVP ने उमर खालिद के समर्थन में लगाए जा रहे नारों पर भी आपत्ति जताई.
Published : October 24, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर की दीवारों पर ‘FREE UMAR KHALID’ और ‘LONG LIVE NAXALBARI’ जैसे नारे लिखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जेएनयू इकाई ने इन नारों और वीर सावरकर के चित्र के साथ कथित आपत्तिजनक लेखन पर आपत्ति जताई है. अभाविप ने वामपंथी छात्र संगठनों पर परिसर का शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
दीवारों पर लिखे नारों को लेकर अभाविप ने उठाए सवाल
विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक नारे लिखे गए हैं. ABVP संगठन ने दावा किया कि सामने आई तस्वीरों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं से जुड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. इनमें वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन और ‘फ्री उमर खालिद’ तथा ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ जैसे नारे लिखे हैं. अभाविप ने कहा कि विश्वविद्यालय में वैचारिक मतभेद और राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का लेखन और कथित आपत्तिजनक गतिविधियां परिसर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं.
उमर खालिद के समर्थन में नारों पर भी सवाल
ABVP ने उमर खालिद के समर्थन में लगाए जा रहे नारों पर भी आपत्ति जताई. संगठन ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र संगठन छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के बजाय ऐसे राजनीतिक नारों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनसे परिसर में विवाद की स्थिति बनती है. अभाविप ने विश्वविद्यालय की दीवारों पर उनके समर्थन में नारे लिखे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. संगठन ने इसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण और उसकी गरिमा से जुड़ा मुद्दा बताया.
विचारों की स्वतंत्रता का मतलब अपमान की छूट नहीं
अभाविप जेएनयू अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरी विचारधारा या राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने की छूट मिल जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन और परिसर में उग्र राजनीतिक नारे लिखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता. पंचाल ने कहा कि जेएनयू में अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल परिसर में तनाव पैदा करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की.
विश्वविद्यालय किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं
अभाविप जेएनयू मंत्री प्रवीण पीयूष ने भी परिसर में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है और सभी छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा असहमति के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों का अपमान करना या उग्र नारों के जरिए तनाव पैदा करना उचित नहीं है.
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि परिसर की दीवारों पर लिखे गए नारों और वीर सावरकर के चित्र से जुड़े मामले की जांच की जाए. संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण होना चाहिए, जहां छात्र बिना किसी दबाव के पढ़ाई कर सकें और अलग-अलग विचारों पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा कर सकें.
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