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JNU की दीवारों पर ‘फ्री उमर खालिद’ और ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ के नारे, ABVP ने जताई आपत्ति

JNU की दीवारों पर विवादित नारे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर की दीवारों पर ‘FREE UMAR KHALID’ और ‘LONG LIVE NAXALBARI’ जैसे नारे लिखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जेएनयू इकाई ने इन नारों और वीर सावरकर के चित्र के साथ कथित आपत्तिजनक लेखन पर आपत्ति जताई है. अभाविप ने वामपंथी छात्र संगठनों पर परिसर का शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

दीवारों पर लिखे नारों को लेकर अभाविप ने उठाए सवाल

विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक नारे लिखे गए हैं. ABVP संगठन ने दावा किया कि सामने आई तस्वीरों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं से जुड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. इनमें वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन और ‘फ्री उमर खालिद’ तथा ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ जैसे नारे लिखे हैं. अभाविप ने कहा कि विश्वविद्यालय में वैचारिक मतभेद और राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का लेखन और कथित आपत्तिजनक गतिविधियां परिसर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं.