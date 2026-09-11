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DUSU 2026: दांव पर छात्र राजनीति का भविष्य! ABVP, NSUI और AISA-SFI ने घोषित किए अपने उम्मीदवार, देखें प्रोफाइल

AISA-SFI की अनन्या रतूड़ी, ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा ( ETV Bharat )

लक्ष्यराज सिंह राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने नेशनल गेम्स में राजस्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है. वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर, विधि संकाय में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं.

रिया छावड़ी दिल्ली के बदरपुर स्थित मोड़बंद गांव की रहने वाली हैं और किसान परिवार से आती हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज से पढ़ाई की है. रिया छावड़ी इंटर-कॉलेज स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं. वर्तमान में वह श्री अरबिंदो कॉलेज में बीए प्रोग्राम के चौथे वर्ष में अध्ययनरत हैं. छात्र राजनीति में वह इस बार डूसू के सचिव पद के लिए अभाविप के पैनल से चुनाव मैदान में हैं.

इशु मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. छात्र जीवन से ही उनकी रुचि नेतृत्व, वाद-विवाद और सार्वजनिक संवाद में रही है. वर्ष 2021 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े. इशु मौर्य सत्यवती कॉलेज (मॉर्निंग) इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अलावा वह स्टूडेंट्स फॉर सेवा के सह-संयोजक भी रहे हैं. वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में विधि की पढ़ाई कर रहे हैं.

यश डबास दिल्ली के कंझावला के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. यश डबास अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी हैं. वह स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में आयोजित आईटीएफ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. इसके अलावा, वह सीबीएसई नेशनल्स, एसजीएफआई नेशनल्स, खेलो इंडिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2023 के लिए चयनित हो चुके हैं. उन्होंने उत्तर भारत विश्वविद्यालय खेलों में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी किया है. वर्तमान में वह डीयू के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में अध्ययनरत हैं.

जहां एक तरफ एबीवीपी ने छात्र सुरक्षा और हॉस्टल सुविधाओं के एजेंडे के साथ यश डबास को अध्यक्ष पद का चेहरा बनाया है, वहीं एनएसयूआई ने फीस वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर विजय शंकर मीणा को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है. इसके साथ ही, आइसा-एसएफआई (AISA-SFI) गठबंधन भी कैंपस के लोकतांत्रिक अधिकारों और किफायती शिक्षा की मांग के साथ त्रिकोणीय मुकाबले को हवा दे रहा है. ऐसे में आगामी मतदान से पहले, छात्र संगठनों के सभी प्रत्याशियों के बैकग्राउंड और उनकी ताकत को समझना बेहद जरूरी है. आइए देखते हैं छात्र संगठनों के सभी प्रत्याशियों का पूरा प्रोफाइल...

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ( DUSU ) चुनाव 2026-27 का बिगुल बज चुका है. कैंपस की राजनीति के सबसे बड़े धड़ोंअखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ( ABVP ), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ( NSUI ) और वामपंथी गठबंधन ( AISA-SFI ) ने सेंट्रल पैनल के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

विजय शंकर मीणा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ स्थित कैंपस लॉ सेंटर में कानून की तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं. वह छात्र अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं.

उपाध्यक्ष: वीर चतरथ

वीर चतरथ दिल्ली के निवासी हैं. उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन से एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं. वह छात्र राजनीति, लोकतांत्रिक भागीदारी और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों में सक्रिय रहे हैं.

सचिव: नम्रता चौधरी

नम्रता चौधरी दिल्ली की निवासी हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एसपीएम कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन से एमए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं. वह छात्र कल्याण, समान अवसर और कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रही हैं.

संयुक्त सचिव: गोपाल चौधरी

गोपाल चौधरी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. वर्तमान में वह डीयू में बौद्ध अध्ययन से एमए प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं. वह छात्र हितों और कैंपस में बेहतर शैक्षणिक एवं लोकतांत्रिक माहौल से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं.

DUSU 2026: AISA-SFI उम्मीदवार (ETV Bharat)

AISA-SFI उम्मीदवारों की पूरी प्रोफाइल

अनन्या रतूड़ी: अध्यक्ष पद की प्रत्याशी

अनन्या रतूड़ी मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं और छात्र राजनीति में सक्रिय रही हैं. वह आईपी कॉलेज फॉर वुमेन में यौन उत्पीड़न के खिलाफ चले छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुकी हैं. इस आंदोलन के बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रॉक्टोरियल जांच भी हुई थी. इसके अलावा एसबीएससी के प्राचार्य अरुण अत्री पर दलित छात्र के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में चले आंदोलन में भी सक्रिय रहीं. 2025 में आरएलए कॉलेज में छात्र राजनीति से जुड़े एक विवाद के दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना का भी जिक्र संगठन ने किया है. इस बार वह डूसू चुनाव में एआईएसए-एसएफआई संयुक्त पैनल से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं.

अक्षत शिखर: उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी

अक्षत शिखर मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं. उन्होंने नीट-यूजी 2026 की तैयारी की थी. परीक्षा रद्द होने के बाद वह छात्र आंदोलन से जुड़े और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए. इसके बाद वह एआईएसए के नेतृत्व में सोनम वांगचुक के समर्थन में चले 23 दिन के भूख हड़ताल आंदोलन से भी जुड़े रहे. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला लिया. इस बार अक्षत एआईएसए-एसएफआई संयुक्त पैनल से डूसू के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं.

स्टैंजिन डेस्क्यॉन्ग: सचिव पद की प्रत्याशी

स्टैंजिन डेस्क्यॉन्ग दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में गणित की प्रथम वर्ष की एमएससी छात्रा हैं और लद्दाख के लेह से आती हैं. उन्होंने रामजस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जहां वह रामजस कॉलेज छात्रसंघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं. वह डूसू चुनाव लड़ने वाली पहली लद्दाखी छात्रा हैं. रामजस कॉलेज में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने छात्रों और महिला शिक्षकों से जुड़े उत्पीड़न के आरोपों को लेकर जवाबदेही और कार्रवाई की मांग वाले आंदोलन में अहम भूमिका निभाई. इस बार वह एआईएसए-एसएफआई संयुक्त पैनल से सचिव पद की प्रत्याशी हैं.

बी. पारिजात:संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी

बी. पारिजात दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अंग्रेजी में एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं. उन्होंने पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. स्नातक के दौरान वह कॉलेज की लिटरेरी सोसायटी के अध्यक्ष रहे और थिएटर सोसायटी से भी जुड़े रहे. वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान परिवार से आते हैं. विश्वविद्यालय में हाइब्रिड कक्षाओं के दौरान एमए अंग्रेजी के छात्रों के लिए नियमित ऑफलाइन कक्षाएं संचालित कराने की मांग को लेकर भी वह छात्र पहल में सक्रिय रहे. इस बार वह एआईएसए-एसएफआई संयुक्त पैनल से डूसू के संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी हैं.

यश डबास: ABVP अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सुनिए (ETV Bharat)

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