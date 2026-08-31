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पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में ABVP की बल्ले-बल्ले, अंकित बिधान जीते , ASAP जाएगी हाईकोर्ट

जीतने के बाद क्या बोले अंकित बिधान ? : दिल्ली के जंतर-मंतर पर GEN Z के प्रदर्शन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को संगठन के लिए काफी बड़ी जीत माना जा रहा है. जीत के बाद बोलते हुए अंकित बिधान ने कहा कि "ये मेरे अकेले की जीत नहीं है,पूरे जेन जी की जीत है.जेन जी ने साबित कर दिया है कि जेन जी के दिल में एबीवीपी और मोदी जी हैं. मेरे खिलाफ फेक प्रोपेगैंडा फैलाया गया लेकिन कुछ काम नहीं आया. जेन जी ने बैलेट से सभी को आज जवाब दे दिया है."

लगातार दूसरी बार PU में ABVP का कब्ज़ा : पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर ली है. एबीवीपी प्रत्याशी अंकित बिधान जीत गए हैं. इससे पहले 2025 में एबीवीपी के गौरव वीर सोहल ने अध्यक्ष पद जीतकर इतिहास रचा था. वे करीब 48 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनने वाले एबीवीपी के पहले उम्मीदवार बने थे. अब 2026 में अंकित बिधान की जीत ने एबीवीपी को नया बूस्ट दिया है. इसे संगठन के लिए बड़ी चुनावी उपलब्धि माना जा रहा है. ABVP को कुल 3143 वोट मिले, जबकि ASAP को 2637 वोट मिले हैं, वहीं NSUI को 2263, SATH को 1387 वोट मिले हैं, इस तरह अंकित बिधान की जीत का मार्जिन 506 वोट रहा है.

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में भाजपा के स्टूडेंट विंग ABVP के उम्मीदवार अंकित बिधान जीत गए हैं. वहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ी स्टूडेंट विंग ASAP ने एबीवीपी की जीत पर सवाल उठाए हैं.

एबीवीपी की जीत पर एसैप ने उठाए सवाल : पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी उम्मीदवार अंकित बिधान की जीत के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ी छात्र टीम एसैप ने उनकी चुनावी पात्रता और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए हैं. एसैप ने कहा है कि वह इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देगी. एसैप का दावा है कि चुनाव से पहले ही उसने पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को अंकित बिधान की चुनावी पात्रता, शैक्षणिक रिकॉर्ड और कथित दस्तावेजों से जुड़े मामलों की जानकारी दी थी. टीम के अनुसार, प्रशासन ने मामले को देखने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव पूरा होने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

दस्तावेजों की वैधता पर भी सवाल : एसैप का आरोप है कि उम्मीदवार के शैक्षणिक और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड से जुड़े कुछ गंभीर सवाल हैं. टीम ने दावा किया कि अंकित बिधान के खिलाफ कथित अनफेयर मीन्स (यूएमसी) का मामला सामने आया था और उन्हें कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय से डिबार किया गया था. एसैप ने उनकी आगे की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं.

हाईकोर्ट जाएगी एसैप : टीम का कहना है कि जब चुनाव से पहले ही किसी उम्मीदवार की पात्रता को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी. एसैप ने छात्र चुनावों से जुड़ी लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार के अकादमिक और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की जांच जरूरी है. एसैप ने कहा कि अब वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जाकर उम्मीदवार की पात्रता और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग करेगी. टीम का कहना है कि यदि चुनावी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो चुनाव परिणाम की वैधता पर भी कानूनी फैसला होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उसका सवाल किसी एक संगठन की जीत या हार का नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता का है.

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