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अबूझमाड़ में जहां कभी नक्सलियों की लगती थी सभाएं, वहां लग रहे सरकार की योजनाओं के शिविर, नेलांगुर में बदलाव की तस्वीर

मार्च से जून के महीने में नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं, लेकिन इस बार फिजा बदली हुई है. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

ABUJHMAD
अबूझमाड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 5:16 PM IST

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नारायणपुर: ''नक्सली अब गायब हो गए हैं साहब'', ये कहते हुए गुमरा मंडावी की आंखें भर आती हैं. दरअसल गुमरा ही नहीं बल्कि इस इलाके के सैकड़ों ग्रामीणों ने नक्सली दहशत का वो भयानक मंजर देखा है, जिसे याद कर वो सिसक उठते हैं. हालांकि थोड़ा ठहरकर, गुमरा मंडावी मुस्कुराते हैं और गर्व से कहते हैं, अब बच्चों की चिंता नहीं, अबूझमाड़ का भविष्य उज्ज्वल है. गुमरा मंडावी नेलांगूर के निवासी है. ये गांव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 320 किलोमीटर और कभी नक्सलियों की राजधानी कहलाने वाले कुतुल से करीब 15 किमी दूरी पर बसा है.

गांव में पहुंची विकास की रोशनी

नेलांगुर गांव में अब विकास की रोशनी पहुंच रही है. यह महाराष्ट्र की सीमा से सटा, वही इलाका है, जहां कभी मार्च के महीने में नक्सलियों की सभाएं हुआ करती थीं.TCOC (टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) और शहीदी सप्ताह जैसे कार्यक्रमों के जरिए नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास कराते थे. लेकिन अब यहां सरकारी योजनाओं के शिविर लग रहे हैं. अब यहां की महिलाएं चाहती हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें लिखें.

नेलांगुर में बदलाव की तस्वीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

घोटूल में कैंप

गांव के घोटुल में लगे शिविर में ग्रामीणों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बने और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिली. इस शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खाद्य, बाल विकास, कृषि और निर्वाचन विभाग के अधिकारी पहुंचे. आदिवासी ग्रामीणों को सरकारी योजनाएं और उनसे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई. शिविर में आधार कार्ड सुधार, नए आधार पंजीयन और आयुष्मान कार्ड जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिला. पहली बार ग्रामीण इतने बड़े स्तर पर सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ते नजर आए.

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नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान गांव में लगे कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है. सभी नक्सली शहर चले गए हैं-गुमरा मंडावी, ग्रामीण, नेलांगुर

ग्रामीणों के बन रहे राशन कार्ड, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड

ग्रामीण इस बात से बेहद खुश हैं कि दशकों बाद उनके गांव में अधिकारी पहुंचे हैं और उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं. गांव वाले बताते हैं कि यहां सुरक्षा कैंप खुलने के बाद तस्वीर बदल रही है.

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नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों का विकास (ETV Bharat Chhattisgarh)

राशन में नाम जोड़ रहे हैं, नया राशन कार्ड बना रहे हैं. कृषि विभाग और मछली विभाग से भी आए हैं. कुछ लोगों को जानकारी ठीक से नहीं है. पहली बार शासन गांव पहुंचा है तो लोग भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं. पहली बार आज एंबुलेंस देख रहे हैं -वत्ते राम, ग्रामीण, नेलांगुर

आधार कार्ड, राशन कार्ड का काम हो रहा है. कृषि विभाग से भी आए हैं. पहले तो रोड भी नहीं था. कैंप स्थापित होने के बाद दूसरी बार प्रशासन का शिविर लगा है. पहले नक्सली गढ़ हुआ करता था अब कैंप खुल गया है -लखन उसेंडी, ग्रामीण नेलांगुर

नक्सलियों की सभाओं से सरकारी शिविर का सफर

अबूझमाड़ में हुए इस बदलाव के लिए सुरक्षा बलों की पहली ऐतिहासिक पहुंच और पुलिस कैंप की स्थापना ने इस परिवर्तन की नींव रखी. दुर्गम और खतरनाक रास्तों को जवानों ने अपने साहस और मेहनत से सुगम मार्ग में बदला. यही कारण रहा कि जहां पहले पहुंचना असंभव था, आज वहां प्रशासनिक अमला नियमित रूप से पहुंच रहा है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ. पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया. नियद नेल्लानार योजना के तहत पक्के आवासों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षित जीवन का आधार मिल रहा है.

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नेलांगुर में सरकारी योजनाओं का शिविर (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ में शिक्षा पर फोकस

नारायणपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल ने नेलांगुर में ETV भारत से बात की. उन्होंने बताया "शिक्षा विभाग की तरफ से गांव में स्कूल के लिए पक्का भवन स्वीकृत हो चुका है. जल्द ही भवन बनना शुरू हो जाएगा. अभी टिन शेड का भवन है, उस भवन का उपयोग भी सुनिश्चित हो जाएगा. शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने को लेकर यहां के पैरेंट्स काफी उत्साह है. वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं. साथ ही गांव में ही आधार कार्ड, राशन कार्ड के शिविर लगने को लेकर गांव वाले काफी खुश है."

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अबूझमाड़ में बदलाव की बयार तेज (ETV Bharat Chhattisgarh)

आने वाले समय में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा. पहुंचविहीन अंदरूनी गांवों तक रास्ता बन गया है, जिससे प्रशासन और सभी विभाग आसानी से पहुंच पाएगा. 22 नए स्कूल खोले गए हैं. जिनमें से 10 भवन स्वीकृत हो चुके हैं. बाकी स्कूलों के भवन स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं-अशोक पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर

यहां मलेरिया और एनीमिया की ज्यादा समस्या है. पहले सड़क नहीं होने से फील्ड वर्कर पहुंचते थे. मलेरिया की जांच और एनीमिया जांच होती थी. -डॉक्टर उमेंद्र जुर्री, BMO

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

अबूझमाड़ के ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों के साथ ही अब उनकी सेहत का भी खास ध्यान रखा जा रहा है. बच्चे, गर्भवती महिलाएं एनिमिया की मरीज हैं. यहां मलेरिया बहुत फैलता है. स्किन डिज़ीज़ होती हैं. अब सड़क बनने के बाद फील्ड वर्कर ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं.

गांव में बस आ जाए. आने जाने की सुविधा हो जाए. लोगों का इलाज हो सके ये हम चाहते हैं. गांव के एक घर में आंगनबाड़ी चल रहा है, घोटूल में स्कूल चल रहा है, हमें स्कूल भवन चाहिए. बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए -वत्ते राम, ग्रामीण, नेलांगुर

सोच में बड़ा बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीणों की सोच में देखने को मिला है. जो लोग कभी नक्सल प्रभाव के चलते सरकारी योजनाओं का विरोध करते थे, आज वही लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी माना कि ग्रामीणों में अब जागरूकता बढ़ रही है और वे विकास के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं.

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नेलांगुर में नक्सलवाद की छाया खत्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

ये सुविधाएं भी चाहते हैं अब ग्रामीण

गांव में स्कूल तो है लेकिन वो घोटुल में लगता है, गांव में वैसे तो हैंडपंप है लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि और बेहतर व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा. जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो बन चुकी है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है. राशन लाने के लिए 15 किमी दूर जाना पड़ता है.

गांव में बस आ जाए. आने जाने की सुविधा हो जाए. लोगों का इलाज हो सके ये हम चाहते हैं. गांव के एक घर में आंगनबाड़ी चल रहा है, घोटूल में स्कूल चल रहा है, हमें स्कूल भवन चाहिए. बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए -वत्ते राम, ग्रामीण, नेलांगुर

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नियद नेल्लानार योजना के तहत पक्के आवासों का निर्माण (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलवाद खत्म होने से गांव वालों को विकास की उम्मीद

हालांकि विकास की इस नई कहानी के बीच कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को प्रमुखता से उठाया. जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो बन चुकी है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है. सबसे बड़ी समस्या राशन वितरण को लेकर सामने आई. ग्रामीणों को आज भी 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम कुतुल से राशन लाना पड़ता है. सिर पर या कांवड़ के सहारे राशन ढोना उनकी मजबूरी बनी हुई है.

ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द उनके गांव तक पीडीएस की सुविधा पहुंचाई जाए. ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क निर्माण के साथ साथ गांव तक यात्री बस सुविधा भी आरंभ किए जाए. जिससे जिला मुख्यालय आने जाने में सरलता हो. इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क, बिजली कनेक्शन और बच्चों के लिए स्कूल व आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग भी जोर-शोर से उठी.

घोटूल में स्कूल लगता है. गांव में ही राशन मिलना चाहिए. अभी बहुत दूर जाना पड़ता है -गुमरा मंडावी, ग्रामीण, नेलांगुर

चावल के लिए 15 किलोमीटर दूर कुतुल जाते हैं. उसे कांवड़ में ढोकर लाते हैं-लखन उसेंडी, ग्रामीण नेलांगुर

बदलाव की बयार

नेलांगुर की यह बदलती तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे अबूझमाड़ के परिवर्तन का संकेत है. जहां कभी भय और बंदूक का राज था, वहां अब विश्वास, विकास और उम्मीद की किरणें फैल रही हैं. नारायणपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम नेलांगुर अब उस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां कभी बंदूक की गूंज थी, वहां अब विकास और योजनाओं की चर्चा हो रही है.

अब मुस्कुरा रही जिंदगी

ग्रामीण खुश हैं, कि अब अबूझमाड़ का भविष्य उज्ज्वल है. ये बच्चे हाथों में बंदूक नहीं बल्कि कलम थामेंगे, उनके घर आंगन में जिंदगी यूं ही मुस्कुराएगी.

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