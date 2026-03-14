खाड़ी में युद्ध का साया: अबू धाबी से लौटे भारतीय ने बताई ड्रोन हमलों की सच्चाई, कहा- रातभर रहता है अलर्ट
अबू धाबी में पिछले दो वर्षों से कार्यरत शमशेर खान ने बताया कि मौजूदा संघर्ष के कारण वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है.
Published : March 14, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: अबू धाबी से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे यात्रियों की आंखों में वतन वापसी की खुशी तो है, लेकिन वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक गहरी चिंता भी दिखाई दे रही है. संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से लौटे शमशेर खान ने वहां के जमीनी हालात और ड्रोन हमलों के साये में बीत रही रातों का आंखों देखा हाल बयां किया है.
अबू धाबी में पिछले दो वर्षों से कार्यरत शमशेर खान ने बताया कि मौजूदा संघर्ष के कारण वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने कहा, ईरान की ओर से अबू धाबी की दिशा में दागे जा रहे ड्रोनों के कारण वहां लगातार अलर्ट जारी रहता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हम सुरक्षित क्षेत्रों की ओर चले जाएं. शमशेर के अनुसार, तनावपूर्ण दिनों में स्थानीय प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं. उन्होंने बताया, हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने कमरों के भीतर ही रहें और किसी भी स्थिति में बाहर न निकलें. सार्वजनिक स्थानों और खुली जगहों पर जाना फिलहाल जोखिम भरा माना जा रहा है.
स्थानीय सरकार के सुरक्षा चक्र पर भरोसा
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शमशेर खान ने यूएई सरकार के प्रबंधन की सराहना की. उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन तकनीकी रूप से काफी उन्नत है और नागरिकों व प्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है. समय रहते जानकारी मिलने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखने की कोशिश की जा रही है. यात्री ने यह भी माना कि भारत सरकार की ओर से भी लगातार दूतावास के जरिए भारतीयों के संपर्क में रहने का प्रयास किया जा रहा है.
#WATCH | Delhi: Passenger Shamsher Khan says, " i have come from abu dhabi. we have been living there for 2 years. given the current atmosphere of conflict, specifically the drones being launched from iran towards abu dhabi, we are informed in advance to move to safe zones, remain… pic.twitter.com/2dQm7vuCPA— ANI (@ANI) March 13, 2026
IGI एयरपोर्ट पर बढ़ी हलचल, अपनों के लिए दुआएं
शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर आने वाले यात्रियों के परिजनों में भी बेचैनी देखी गई. कई परिवारों का कहना है कि वे लगातार वीडियो कॉल के जरिए वहां रह रहे अपने रिश्तेदारों का हाल जान रहे हैं. एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों ने बताया कि यद्यपि वहां जीवन पूरी तरह थमा नहीं है, लेकिन एक अनजाना डर हर वक्त बना रहता है. विशेषकर ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सक्रियता के कारण आसमान में होने वाली हलचल प्रवासियों को डरा देती है.
#WATCH | Delhi: A passenger, who arrived at IGI Airport from Dubai, says, " ...i did not face any problems. of course, some alerts were going on. but apart from that, everything is fine...the government is taking care of it very well. it's good to be back home" pic.twitter.com/MCJoiNkQOa— ANI (@ANI) March 14, 2026
भारत वापसी पर मिली मानसिक शांति
एक यात्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, दो साल विदेश में रहने के बाद अपने देश और अपनों के बीच लौटकर जो सुकून मिल रहा है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. वहां हर वक्त मोबाइल पर आने वाले अलर्ट का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यहां आकर अब चैन की नींद आएगी. फिलहाल, दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां खाड़ी देशों से आने वाली उड़ानों और यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनके अनुभवों को भी सुन रही हैं ताकि वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके.
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