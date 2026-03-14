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खाड़ी में युद्ध का साया: अबू धाबी से लौटे भारतीय ने बताई ड्रोन हमलों की सच्चाई, कहा- रातभर रहता है अलर्ट

नई दिल्ली: अबू धाबी से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे यात्रियों की आंखों में वतन वापसी की खुशी तो है, लेकिन वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक गहरी चिंता भी दिखाई दे रही है. संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से लौटे शमशेर खान ने वहां के जमीनी हालात और ड्रोन हमलों के साये में बीत रही रातों का आंखों देखा हाल बयां किया है.

अबू धाबी में पिछले दो वर्षों से कार्यरत शमशेर खान ने बताया कि मौजूदा संघर्ष के कारण वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने कहा, ईरान की ओर से अबू धाबी की दिशा में दागे जा रहे ड्रोनों के कारण वहां लगातार अलर्ट जारी रहता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हम सुरक्षित क्षेत्रों की ओर चले जाएं. शमशेर के अनुसार, तनावपूर्ण दिनों में स्थानीय प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं. उन्होंने बताया, हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने कमरों के भीतर ही रहें और किसी भी स्थिति में बाहर न निकलें. सार्वजनिक स्थानों और खुली जगहों पर जाना फिलहाल जोखिम भरा माना जा रहा है.

स्थानीय सरकार के सुरक्षा चक्र पर भरोसा

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शमशेर खान ने यूएई सरकार के प्रबंधन की सराहना की. उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन तकनीकी रूप से काफी उन्नत है और नागरिकों व प्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है. समय रहते जानकारी मिलने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखने की कोशिश की जा रही है. यात्री ने यह भी माना कि भारत सरकार की ओर से भी लगातार दूतावास के जरिए भारतीयों के संपर्क में रहने का प्रयास किया जा रहा है.