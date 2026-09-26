ट्रेन से गिरकर मौत मामला: माता-पिता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक महेशभाई के माता-पिता को दिए गए मुआवजे को खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : September 26, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: गुजरात में साल 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक युवक के दुखी माता-पिता की पीड़ा तब और बढ़ गई, जब उन्हें यह साबित करने के लिए कड़वी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी कि उनका बेटा वैध टिकट के साथ यात्रा कर रहा था. पीड़िता माता-पिता की शुक्रवार को न्याय के लिए लंबी लड़ाई खत्म हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला बहाल कर दिया, और कहा कि टिकट न होने से किसी परिवार का मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता.
जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एएस चांदूरकर की पीठ ने नोट किया कि अपीलकर्ता, महेशभाई के बदकिस्मत माता-पिता हैं, जो सितंबर 2017 में अहमदाबाद के रास्ते सूरत जाते समय एक 'अप्रिय घटना' के शिकार हो गए थे. सामान्य डिब्बे में यात्रा करते समय, जब ट्रेन साबरमती और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच थी, तो अचानक झटका लगने के कारण वह नीचे गिर गए थे.
महेशभाई को कई गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, अक्टूबर 2017 में उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया. रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने जून 2022 में रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के तहत माता-पिता द्वारा दायर दावा आवेदन को स्वीकार कर लिया.
ट्रिब्यूनल ने माना कि महेशभाई एक 'अप्रिय घटना' के शिकार हुए थे और वह दुर्घटनावश गिर गए थे. अपीलकर्ता घटना की तारीख से लेकर आदेश की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 8 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार थे. इस फैसले से असंतुष्ट होकर, भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 23 के तहत एक अपील दायर की.
जुलाई 2025 में, गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार कर ली, और कहा कि मृतक व्यक्ति के ट्रेन से गिरने के कोई सबूत नहीं हैं; इसलिए, इस घटना को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(c)(2) के तहत 'अप्रिय घटना' नहीं कहा जा सकता. इसके बाद पीड़ित माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
दावेदारों (claimants) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बात को महत्व दिया कि पीड़ित के यात्रा विवरण, जैसे कि ट्रेन का नाम, का खुलासा नहीं किया गया था. उन्होंने निवेदन किया कि चूंकि दावेदारों ने स्पष्ट रूप से यह दलील दी थी कि पीड़ित एक वैध टिकट के साथ यात्रा कर रहा था जो खो गया था, इसलिए पीड़ित को एक अनधिकृत यात्री साबित करने का बोझ रेलवे पर था.
केंद्र सरकार के वकील ने दलील दी कि किसी भी चश्मदीद गवाह से पूछताछ नहीं की गई, न ही पीड़ित के पास कोई रेलवे टिकट मिला, और पीड़ित को लगी चोट को सही रूप से 'खुद से लगी चोट' (self-inflicted injury) माना गया; इसलिए, 1989 के अधिनियम की धारा 124-A के तहत दावेदारों को कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाई कोर्ट ने पीड़ित के पिता द्वारा शपथ पर दिए गए बयान और इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि पीड़ित एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती था, रेलवे टिकट न होने को बेवजह महत्व दिया."
पीठ ने आगे कहा, "संभावनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीड़ित एक असली (Bona fide) यात्री था और उसका टिकट न मिलने मात्र से मुआवजे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता."
सुप्रीम कोर्ट ने महेशभाई के माता-पिता को दिए गए मुआवजे को खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आम तौर पर, जब पीड़ित मेडिकल उपचार से गुजर रहा हो, तो दावेदारों द्वारा रेलवे टिकट को सुरक्षित रखे जाने की बहुत कम संभावना होती है. किसी भी स्थिति में, दावेदार के शपथ-पत्र पर दिए गए बयान को देखते हुए रेलवे उस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा जो उन पर आ गई थी."
पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि दावेदारों ने विशेष रूप से यह दलील दी थी कि पीड़ित का टिकट, रुमाल, कलाई घड़ी, कंघी और 800 से 900 रुपये का कैश खो गया था.
पीठ ने कहा, "पीड़ित के पिता द्वारा शपथ पर यह गवाही देने से कि उसके बेटे ने टिकट खरीदा था, दावेदारों की ओर से शुरुआती जिम्मेदारी पूरी हो गई थी और अब इसे खारिज करने या गलत साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे पर थी. रेलवे द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई, वे पीड़ित की जेबों की जांच करने में विफल रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया 8 लाख रुपये का मुआवजा मृतक के माता-पिता को वापस दिया जाए और 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए.
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