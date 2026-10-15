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नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने के मामले में एक और आरोपी सऊदी से लौटने पर पकड़ा गया

फरार नेवी जासूसी आरोपी सऊदी अरब से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया ( Eenadu )

अमरावती: भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने के मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रहने वाले कादरी श्रीनिवास को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोच लिया.

विशाखापत्तनम के रहने वाले कादरी श्रीनिवास पर इंडियन नेवी के सीक्रेट्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को लीक करने का आरोप है. विशाखापत्तनम पुलिस ने आंध्र प्रदेश काउंटर-इंटेलिजेंस विंग और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

आरोपी श्रीनिवास इस केस के सिलसिले में फरार था. उसे 11 अक्टूबर को सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया. उसे 12 अक्टूबर को विशाखापत्तनम की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वह अभी विशाखापत्तनम सेंट्रल जेल में बंद है. पिछले साल अक्टूबर में विशाखापत्तनम कमिश्नरेट के तहत आने वाले मलकापुरम पुलिस स्टेशन में नौसेना की संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक होने का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने उस समय मुख्य आरोपी बोंगू रवि को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान अधिकारियों ने विशाखापत्तनम में सिंधिया न्यू कॉलोनी के रहने वाले श्रीनिवास की पहचान एक और आरोपी के तौर पर की और पाया कि वह सऊदी अरब में था. बाद में उसे पकड़ने के लिए उसके खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया.