नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने के मामले में एक और आरोपी सऊदी से लौटने पर पकड़ा गया
जासूसी केस का एक और संदिग्ध आखिरकार पकड़ा गया. विशाखापत्तनम के शख्स ने पाकिस्तान को नेवी के सीक्रेट्स लीक किए थे.
Published : October 15, 2026 at 12:05 PM IST
अमरावती: भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने के मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रहने वाले कादरी श्रीनिवास को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोच लिया.
विशाखापत्तनम के रहने वाले कादरी श्रीनिवास पर इंडियन नेवी के सीक्रेट्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को लीक करने का आरोप है. विशाखापत्तनम पुलिस ने आंध्र प्रदेश काउंटर-इंटेलिजेंस विंग और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
आरोपी श्रीनिवास इस केस के सिलसिले में फरार था. उसे 11 अक्टूबर को सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया. उसे 12 अक्टूबर को विशाखापत्तनम की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वह अभी विशाखापत्तनम सेंट्रल जेल में बंद है.
पिछले साल अक्टूबर में विशाखापत्तनम कमिश्नरेट के तहत आने वाले मलकापुरम पुलिस स्टेशन में नौसेना की संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक होने का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने उस समय मुख्य आरोपी बोंगू रवि को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान अधिकारियों ने विशाखापत्तनम में सिंधिया न्यू कॉलोनी के रहने वाले श्रीनिवास की पहचान एक और आरोपी के तौर पर की और पाया कि वह सऊदी अरब में था. बाद में उसे पकड़ने के लिए उसके खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया.
केस की डिटेल्स के मुताबिक रवि और श्रीनिवास विशाखापत्तनम में नेवल डॉकयार्ड में काम करने वाली एक टीडी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे. एक कथित आईएसआई एजेंट ने फेसबुक पर 'एंजल पायल' नाम की महिला बनकर रवि से दोस्ती की और दुबई की एक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करने का दावा किया.
कथित तौर पर महिला ने नेवल डॉकयार्ड में खड़े जहाजों और सबमरीन की डिटेल्स और तस्वीरें मांगने से पहले रवि का भरोसा जीता. उसने कथित तौर पर जानकारी के बदले उसे बड़ी रकम की पेशकश की, जिससे वह उस जाल में फंस गया जिसे जांचकर्ताओं ने हनी ट्रैप बताया.
रवि और श्रीनिवास ने कथित तौर पर महिला को मांगी गई जानकारी और तस्वीरें दी. बदले में रवि के बैंक अकाउंट में काफी पैसे जमा किए गए, जिसका एक हिस्सा उसने कथित तौर पर श्रीनिवास के साथ शेयर किया. विशाखापत्तनम पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट फाइल कर चुकी है. श्रीनिवास की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को सेंसिटिव नेवल जानकारी भेजने के कथित मामले की जांच के बाद हुई है.