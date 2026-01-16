ETV Bharat / bharat

देहरादून एंजेल चकमा हत्याकांड: नेपाल में यहां मिली फरार आरोपी की लोकेशन, गिरफ्तारी में आ रही ये चुनौती

आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर 1 लाख रुपए का इनाम: बता दें कि घटना में शामिल फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर पुलिस मुख्यालय ने एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया है. एसएसपी ने पहले ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. साथ ही मुकदमे की तथ्यपरक और गुणवत्ता विवेचना के लिए एसपी देहात विकासनगर के पर्यवेक्षण में एसआईटी का गठन किया गया है.

नेपाल के धनगढ़ी जिले में मिली आरोपी की लोकेशन: वहीं, ट्रेसिंग के दौरान फरार आरोपी की लोकेशन नेपाल के धनगढ़ी जिले में मिली है, लेकिन नेपाल में होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. ऐसे में एसटीएफ अब नेपाल पुलिस ने वार्ता करने की कोशिश कर रही है. एसटीएफ ने दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

नेपाल बॉर्डर पहुंची एसटीएफ, ट्रैक की आरोपी का लोकेशन: देहरादून में एंजेल चकमा हत्याकांड में शामिल छठे फरार आरोपी नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए अब एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की दो टीमें नेपाल बॉर्डर पहुंची और उसकी लोकेशन ट्रेस की.

देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ खाक छान रही है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आ पाया है. आरोपी की लोकेशन नेपाल के एक जिले में मिली है, लेकिन नेपाल में होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. अब एसटीएफ नेपाल पुलिस से वार्ता करने की कोशिश कर रही है. ताकि, उसे गिरफ्तार कर लाया जा सके.

क्या था मामला? गौर हो कि एंजेल हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों में से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जिसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. जबकि, नेपाल निवासी एक आरोपी अभी फरार चल रहा है. ये सभी आरोपी बीती 9 दिसंबर की शाम को जन्मदिन की पार्टी को लेकर इकट्ठा हुए थे. उनके पहुंचने से पहले एंजेल चकमा और भाई मौके पर मौजूद थे.

बताया जा रहा है कि आरोपियों के पहुंचने पर वो आपस में मजाक कर रहे थे. तभी पास खड़े एंजेल और उसके भाई को लगा कि उनको कमेंट किए जा रहे हैं. इस कारण दोनों पक्षों के बीच बहस के साथ हाथापाई शुरू हो गई. इसी बीच एक नाबालिग आरोपी ने कड़े से वार कर दिया. जबकि, दूसरे आरोपी ने पास में खड़ी अंडे की ठेली से चाकू उठाकर एंजेल को गोद दिया और मौके से फरार हो गया.

इसके बाद भाई ने ई रिक्शा से घायल एंजेल चकमा को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां 26 दिसंबर को सुबह के समय इलाज के दौरान एंजेल चकमा की मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों के प्रोफाइल की जांच की. ताकि, पता चल सके कि उनकी पहले से कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने के बाद ऐसा कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि यह घटना कंफ्यूजन और आवेश में आकर हुई थी. वहीं, एंजेल की पोस्टमार्टम में घातक वार होने के सबूत मिले. एंजेल पर धातु के कड़े और चाकू से हमला किया गया था, जिसमें एंजेल की गर्दन और रीढ़ में गहरी चोट लगी थी. साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर मिला.

एसओजी की टीम नेपाल गई: उधर, एंजेल हत्याकांड में शामिल आखिरी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि एसटीएफ का सहयोग करने के लिए एसओजी की टीमें नेपाल भेजी गई हैं. पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली है, लेकिन उसे नेपाल से भारत लाने में संधि की समस्या सामने आ रही है. ऐसे में एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

"एंजेल हत्याकांड में फरार आरोपी यज्ञराज की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की दो टीमें नेपाल बॉर्डर भेजी गई हैं. आरोपी की लोकेशन नेपाल के धनगढ़ी जिले में मिली है, लेकिन नेपाल में होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. एसटीएफ की ओर से नेपाल पुलिस से वार्ता की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी."- नवनीत भुल्लर, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड

