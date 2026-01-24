ETV Bharat / bharat

'संभल CJM का अचानक ट्रांसफर न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला', कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने कहा कि, न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का अचानक ट्रांसफर होने का मतलब न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.

पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता (ANI)
January 24, 2026

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला किया. कांग्रेस ने कहा कि यह अचानक ट्रांसफर न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने की अपील की है. यहां पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि, भाजपा सरकार ने एक बार फिर इस देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को खुलेआम तबाह करके अपने सबसे घातक, जनविरोधी, संविधान विरोधी, सत्तावादी और क्रूरतापूर्वक निरंकुश चरित्र को उजागर किया है.

कांग्रेस ने कहा कि, संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का अचानक ट्रांसफर एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, यह संस्थागत बर्बरता का एक सुनियोजित कार्य और न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि, भाजपा ने एक खतरनाक और घटिया राजनीतिक फॉर्मूला बना लिया है. उन्होंने कहा कि, बीजेपी के फार्मूले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, सरकारी हिंसा फैलाओ, अपराधियों को बचाओ शामिल है, फिर किसी भी संस्था को कुचल दो जो जवाबदेही मांगने की हिम्मत करे.

संभल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए, सीनियर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि, संभल कोई अलग नहीं है. यह इस सोची-समझी और बहुत बुरी रणनीति का सबसे नया शिकार है. उन्होंने कहा कि, संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा अचानक नहीं हुई थी. यह भाजपा सरकार की नफ़रत, ध्रुवीकरण और सजा से बचने की राजनीति का सीधा नतीजा थी.

पवन खेड़ा ने कहा कि, कानून से बंधी एक संवैधानिक सरकार की तरह काम करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ावा दिया. उन्होंने नफरत फैलाने वालों को बचाया और भेदभावपूर्ण, असंवेदनशील और हिंसक सरकारी दमन से जवाब दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और गहरी हो गई.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर का जिक्र करते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "सो-कॉल्ड 'डबल-इंजन' बीजेपी सरकार और भी आगे बढ़ गई है. इसने न्यायतंत्र को डराने, पालतू बनाने और आखिर में उस पर ही कब्जा करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि, इसका मकसद साफ है, बीजेपी के प्रति वफादारी, विचारधारा और राजनीतिक आज्ञाकारिता के गलत टेस्ट पर जांचे गए ज्यूडिशियल कर्मचारियों का एक ग्रुप बनाना.

उन्होंने कहा कि, विभांशु सुधीर का ट्रांसफर इस बात का एक टेक्स्टबुक उदाहरण है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए न्यायतंत्र को हाईजैक कर लिया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान, पुलिस प्रशासन ने अंधाधुंध और लापरवाही से फायरिंग की, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि, 9 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के तौर पर सुधीर ने फायरिंग की घटना के सिलसिले में विवादित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी, जो उस समय संभल के सर्कल अफसर के तौर पर काम कर रहे थे, के साथ-साथ दूसरे पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. खेड़ा ने कहा कि, न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने देने के बजाय, भाजपा सरकार ने यह पक्का किया कि जज को तुरंत हटा दिया जाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रांसफर साफ तौर पर सजा देने वाला है, जिसका मकसद न्यायपालिका को एक डरावना मैसेज देना है, BJP की पुलिस मशीनरी के खिलाफ कार्रवाई करो, और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी. पवन खेड़ा ने आगे कहा कि, 2014 में भाजपा सरकार ने हर लोकतांत्रक संस्था, संसद, मीडिया, जांच एजेंसियों, संस्थाओं, विश्वविद्यालय और अब न्याय तंत्र सुनियोजित तरीके से हमला किया है.

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि, यह कोई अकेली घटना नहीं है. यह डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंस को खत्म करने और यह पक्का करने के लिए एक सोची-समझी, अच्छी तरह से प्लान की गई योजना का हिस्सा है कि कोई भी संस्था सत्ता पर सवाल उठाने के काबिल न रहे.

उन्होंने कहा, "इसलिए हम भारत के सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वे संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के मनमाने और बेहद परेशान करने वाले ट्रांसफर पर स्वत: संज्ञान लें.

