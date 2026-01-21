ETV Bharat / bharat

रेप पीड़िता का दो हफ्ते के अंदर अबॉर्शन और DNA टेस्ट हो, ओडिशा हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के बाद एक अहम फैसला सुनाया है. पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे गर्भपात (अबॉर्शन) और भ्रूण के DNA जांच की इजाजत दे दी है. रेप पीड़िता ने 12 जनवरी, 2026 को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

पीड़िता की याचिका में कहा गया कि, उसकी प्रेग्नेंसी अनचाही थी और यह रेप केस से जुड़ा था. इसलिए, अबॉर्शन यानी की गर्भपात की इजाजत दी जानी चाहिए. इससे पहले, उसने राउरकेला महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे 'जीरो एफआईआर' के तौर पर रजिस्टर किया गया.

बाद में उस जीरो एफआईआर को बिंझारपुर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया. केस की सुनवाई जज जस्टिस सावित्री रथ की बेंच में हो रही थी. सुनवाई के दौरान, कोर्ट को पता चला कि, पीड़िता की प्रेग्नेंसी (गर्भावस्था) अब लगभग 21 हफ्ते और 4 दिन की हो गई है.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के मुताबिक, अबॉर्शन के लिए एक तय समय सीमा होती है. राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जारी किए गए विशेष निर्देश के मुताबिक नाबालिगों और मुश्किल हालात में गर्भपात का प्रावधान है. पीड़िता की डीएनए टेस्ट कराने के आदेश की अर्जी स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने उसे दो हफ्ते के अंदर अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी और भ्रूण का सैंपल लेकर उसका DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया. इसे आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.