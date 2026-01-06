सुनाली खातून से मिले अभिषेक बनर्जी, महिला के बेटे का नाम 'अपोन' रखा
26 जून को छह लोगों को असम में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पार कराकर बांग्लादेश भेज दिया गया. उस समय सुनाली गर्भवती थीं.
Published : January 6, 2026 at 7:42 PM IST
रामपुरहाट: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में सुनाली खातून से मुलाकात की. उन्होंने उनके नवजात बेटे का नाम 'अपोन' रखा. मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर सुनाली से मुलाकात की.
अभिषेक ने कहा कि, भाजपा को सुनाली के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी. हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीरभूम के रामपुरहाट में एक पब्लिक मीटिंग की. मीटिंग के बाद, राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम के साथ बनर्जी रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए. उन्होंने सुनाली खातून से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है.
अस्पताल से निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने सुनाली खातून से मुलाकात की बात बताई. उन्होंने कहा कि, कैसे सुनाली को सड़कों और जंगलों में दिन और महीने बिताने पड़े. बाद में, वे ढाका पहुंचीं. वहां, बांग्लादेशी पुलिस ने सुनाली को अरेस्ट कर लिया और उन्हें जेल में समय बिताना पड़ा.
बनर्जी ने कहा कि, न सिर्फ सुनाली खातून, बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी टॉर्चर किया गया. उन्होंने कहा कि, भाजपा को सुनाली के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि, सुनाली की सिर्फ एक गलती यह है कि, वह बंगाली बोलती हैं.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि, सुनाली के माता-पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है. फिर भी, उन्हें जबरदस्ती बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया. जब केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि, उन्होंने सुनाली खातून से बात की है. उन्होंने कहा कि, सुनाली की मां ने उनसे बच्चे का नाम रखने को कहा. इस पर अभिषेक बनर्जी ने बच्चे का नाम अपोन रखा.
अभिषेक बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि वह कुछ महीनों में फिर से रामपुरहाट में सुनाली खातून के घर जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बाकी लोगों को वापस लाने के लिए सभी जरूरी कानूनी मदद दी जाएगी.
बीरभूम के पाइकर की रहने वाली सुनाली खातून और स्वीटी बीबी के परिवार काम की तलाश में दिल्ली गए थे. आरोप है कि भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज होने के बावजूद, उन्हें 17 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर बांग्लादेशी होने का शक था. इसी शक के आधार पर, 26 जून को छह लोगों को असम में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पार कराकर बांग्लादेश भेज दिया गया. उस समय सुनाली बीबी प्रेग्नेंट थीं.
वे तब से बांग्लादेश में ही थे. बांग्लादेश के चपैनवाबगंज में पुलिस ने उन्हें गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के तौर पर गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया. उन्हें 100 से ज्यादा दिनों तक एक स्थानीय सुधार गृह में रखा गया. बाद में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गर्भवती सुनाली खातून को भारत वापस लाया गया. लौटने पर उसे रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया.
