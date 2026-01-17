ETV Bharat / bharat

'सती प्रथा' पर ममता के भतीजे का अजीबोगरीब दावा, BJP ने दागा 'अनपढ़' वाला तीर!

टीएमसी सांसद सती प्रथा समाप्त करने में राजा राममोहन राय के योगदान को बताते-बताते ऐसा किया कह दिया कि अब उनकी किरकिरी हो रही है.

अभिषेक बनर्जी (File photo) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 1:34 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ चुकी है. हर दल बंगाल की अस्मिता और महापुरुषों के नाम पर वोट साधने की जुगत में है. इसी होड़ में तृणमूल कांग्रेस के 'नंबर-2' और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को याद करते-करते अभिषेक बनर्जी ने ऐतिहासिक तथ्यों को बताने में बड़ी गलती कर दी. अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है.

क्या कहा अभिषेक ने

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को मेदिनीपुर के कॉलेज ग्राउंड में एक रैली की. अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने भाजपा, माकपा (CPI-M) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. इसी दौरान उन्होंने महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को बंगाल और बंगालियों के महानतम विचारक बताया. वो सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राममोहन राय की भूमिका को याद कर रहे थे. इसी क्रम में अभिषेक ने सती प्रथा की गलत व्याख्या की.

अभिषेक ने कहा, "भाजपा नेताओं ने इसी राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट कहा है. अगर राम मोहन राय नहीं होते, तो मेरी या आपकी मां की मृत्यु के बाद, आपके या मेरे पिता को उस चिता पर जिंदा जलकर मरना पड़ता. एक बंगाली ने उस सती प्रथा को खत्म किया था."

भाजपा ने साधा निशाना

अभिषेक की इस टिप्पणी पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शंकर गुछैत ने कहा, "इस अनपढ़ कोयला चोर और रेत चोर भतीजे से इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती. इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की जा रही है. राज्य की जनता विधानसभा चुनावों में इन सबका करारा जवाब देगी."

सती प्रथा और राजा राम मोहन राय का योगदान

पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था. इसे 'सती' प्रथा के नाम से जाना जाता था. विलियम केरी ने 1799 में इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था. राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली से सती प्रथा को रोकने की अपील की. इसके बाद, 1812 में राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया.

1821 में, उन्होंने 'सती के समर्थकों और विरोधियों के बीच संवाद' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की. बाद में, राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा को अवैध घोषित करने की अपील की. राम मोहन राय के तर्कों को सही मानते हुए, लॉर्ड बेंटिक ने इस संबंध में कानून बनाने की पहल की. अंततः, 4 दिसंबर 1829 को एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत सती प्रथा को अवैध और एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया.

