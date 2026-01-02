ETV Bharat / bharat

'डेड' वोटर्स को सामने लाकर बोले अभिषेक बनर्जी, 'खून की आखिरी बूंद तक लडूंगा'

पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अभी से ही हाई हो चुका है. टीएमसी नेता ने चुनाव आयोग और केंद्र पर साधा निशाना.

Abhishek banerjee
पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में टीएमसी की रैली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
बारुईपुर : तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अनोखे अंदाज में अपना चुनावी अभियान शुरू किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैंप बनाकर और उम्मीदवारों को उस पर चलाकर सबको चौंका दिया था. एक बार फिर से उन्होंने गुरुवार को बारुईपुर पूर्व में 'रण संकल्प सभा' ​​में भी यही तरीका अपनाया.

उन्होंने रैंप का उपयोग कर उस पर उन वोटरों को चलाया, जिनके नाम एसआईआर लिस्ट में मृत के तौर पर दर्ज हैं. ये तीनों लोग जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम फिलहाल मृत के तौर पर दर्ज हैं. इनके नाम हैं मोनिरुल इस्लाम मोल्ला, हरेकृष्ण गिरी और माया दास.

उन लोगों को रैंप पर उतारकर अभिषेक बनर्जी ने पूछा, "क्या आप इन तीनों लोगों को देख सकते हैं. आप उन्हें देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूं, लेकिन भारत का चुनाव आयोग उन्हें नहीं देख सकता. उन्हें कागजों पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है."

Abhishek banerjee
बारुईपुर रैली, पश्चिम बंगाल. संबोधित करते टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी. (ETV Bharat)

2026 के विधानसभा चुनावों के कैंपेन की शुरुआत में ही अभिषेक ने दक्षिण 24 परगना की धरती से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी लिस्ट के गहन रिव्यू या एसआईआर प्रोसेस के नाम पर बंगाल में लाखों लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने की गहरी साजिश चल रही है. उन्होंने दावा किया कि सिर्फ दक्षिण 24 परगना में ही उन्हें 24 ऐसे लोग मिले हैं जो जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उन्हें 'मरा हुआ' घोषित कर दिया गया है. इन लोगों को रैंप पर चलाकर अभिषेक यह साबित करना चाहते थे कि आयोग की यह प्रक्रिया गलत है और राजनीतिक मकसद से की जा रही है.

Abhishek banerjee
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)

बारुईपुर की मीटिंग से अभिषेक ने कहा, "गड़बड़ियों का हवाला देते हुए 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं. लोगों को भूखा रखने की कोशिश करने के बाद, दिल्ली अब उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है."

उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि बीजेपी राजनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वे पिछले दरवाजे से वोटरों की संख्या कम करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं. इसी संदर्भ में, उन्होंने नोटबंदी की याद दिलाते हुए कहा, "2016 में नोटबंदी की वजह से लोगों को लाइनों में खड़ा किया गया था. दस साल बाद, 2026 में एसआईआर के नाम पर लोगों को फिर से लाइनों में खड़ा किया जा रहा है."

बर्दवान की फूलमाला देवी का मामला भी मीटिंग में उठा. अभिषेक ने कहा कि राज्य में नोटिस मिलने के डर से पहले ही कई लोगों की मौत हो चुकी है. उनके दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी चिंता के कारण फूलमाला देवी सहित लगभग 56 लोगों की जान चली गई है. इसमें आम नागरिक और बूथ लेवल ऑफिसर शामिल हैं. फूलमाला देवी की आत्महत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया, "इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मोदी सरकार उन लोगों की जिम्मेदारी लेगी जो बिना प्लानिंग वाले एसआईआर की वजह से मर रहे हैं ?"

बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक साथ हमला करते हुए अभिषेक ने चेतावनी दी, "जो लोग आज नोटिस भेज रहे हैं और बंगाल के लोगों को 'नक्शे से गायब' कर रहे हैं, लोग उन्हें बैलेट बॉक्स में राजनीतिक नक्शे से मिटा देंगे." उन्होंने कहा कि वह बंगाल के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे. उन्होंने नेशनल इलेक्शन कमिश्नर को 'वैनिश कुमार' कहा और कहा कि अगर लोग सड़कों पर उतर आए, तो अमित शाह से लेकर कमीशन के अधिकारी तक सब बाढ़ में बह जाएंगे.

Abhishek banerjee
पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में टीएमसी की रैली (ETV Bharat)

साउथ 24 परगना को अपनी 'कर्मभूमि' बताते हुए अभिषेक ने नारा लगाया, "आप कितने भी हमले कर लें, बंगाल फिर जीतेगा." उन्होंने 2026 के चुनावों में जिले की सभी 31 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा. हालांकि, बाकी सब पर भारी पड़ते हुए, मीटिंग का मुख्य आकर्षण रैंप वॉक रहा – जहां अभिषेक ने उन लोगों को रैंप पर चलवाया जिन्हें 'मरा हुआ' बताया गया था, यह साबित करने के लिए कि वे जिंदा हैं.

ABHISHEK TARGETS SIR
BARUIPUR RAMP RALLY ABHISHEK
WEST BENGAL ELECTION 2026
DEAD VOTERS CONTROVERSY IN WB

