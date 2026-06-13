अभिषेक बनर्जी को लेकर कल्याण बनर्जी के बदले सुर, कहा- वह मेरे बेटे जैसा, पिता का काम है माफ करना
कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे रहे सांसद कल्याण बनर्जी के तेवर अब बदल गए हैं.
By ANI
Published : June 13, 2026 at 5:41 PM IST
कोलकाता: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अपने और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनने का अल्टीमेटम देने के बाद, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सुलह का रास्ता अपनाया है.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में दरार की खबरों के बीच, कल्याण बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के साथी अभिषेक बनर्जी को अपना "बेटा" बताया और कहा कि बेटे की सभी गलतियों को माफ करना पिता का कर्तव्य है. उन्होंने कहा, "वह मेरे बेटे जैसा है. बेटे की सारी गलतियों को माफ करना पिता का काम है. देश में लोकतंत्र खतरे में है."
उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां विपक्ष का सफाया हो गया हो. यह सीएम बदला लेने वाला है. यह लोकतंत्र के लिए खतरा है." सीनियर टीएमसी नेता ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क करने के लिए तैयार असंतुष्ट सांसदों पर भी बात की, "उन्हें जो करना है करने दें."
उन्हें भाजपा की शरण में रहना पड़ेगा. यह सब एक चाल है. वे अपने चुनाव क्षेत्र का विकास बताते हैं, लेकिन जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र में जा भी नहीं सकते, वे क्या काम करेंगे. जब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है. पिछले एक महीने में सीएम से बातचीत के बाद भी क्या डेवलपमेंट हुआ है? भाजपा हमें परेशान कर रही है, पुलिस हमें परेशान कर रही है.
पश्चिम बंगाल में किसी भी विपक्ष को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसका हम सामना कर रहे हैं. जो 19 सांसद भाजपा में जा रहे हैं, उन्हें भाजपा स्वीकार नहीं करेगी." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीएमसी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं हो रही है. "हम कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं."
बनर्जी की यह टिप्पणी आपराधिक जांच विभाग (CID) के अधिकारियों द्वारा कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर तलाशी लेने के बाद आई है.
तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि पुलिस शनिवार सुबह 3 बजे बनर्जी के घर पहुंची. पुलिस अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के कालीघाट घर पर पहुंची. वहीं सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को ताले तोड़ने के लिए बुलाया गया. इसके बाद सुबह 6:30 बजे दूसरी मंज़िल से छत तक तलाशी शुरू हुई, जो 90 मिनट तक चली. नतीजा? ज़ब्ती रिपोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं. कोई गलत काम नहीं.
कुछ नहीं. सिर्फ़ राजनीतिक बदला, धमकी और मानसिक यातना. ऑपरेशन लोटस हर उस नेता को टारगेट कर रहा है जो भाजपा के हुक्म के आगे झुकने से मना कर रहा है.एक विपक्षी नेता पर शर्मनाक हमला. बदले की भावना से किया गया, साजिश रचने वाला, घटिया और घटिया तरीका. शर्म की बात है."
यह घटनाक्रम राज्य में बढ़ते राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कथित सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपों के मुताबिक, बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहा था कि उनकी सुरक्षा उनके नेतृत्व पर निर्भर करती है और उनसे कहा था कि वे भाजपा के "गुमराह करने वाले" बयानों से प्रभावित न हों.
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