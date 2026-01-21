ETV Bharat / bharat

'...तो मैं लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा', अभिषेक बनर्जी ने BJP को दी खुली बहस की चुनौती

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो) ( ANI )

पुरुलिया: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और केंद्र सरकार की बंगाल के प्रति कथित अनदेखी की आलोचना की. उन्होंने सीधे भाजपा सांसद को 'ओपन डिबेट' यानी की खुली बहस की चुनौती दी. पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो को चुनौती देते हुए कहा कि, अगर वह उन्हें हराकर मैदान से बाहर नहीं कर सके, तो वह लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे. उन्होंने भाजपा सांसद से मोदी सरकार का 12 साल का रिपोर्ट कार्ड लाने को कहा. टीएमसी नेता ने कहा कि, वह भी ममता बनर्जी सरकार का 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे. उन्होंने ज्योतिर्मय सिंह को पुरुलिया के किसी भी मैदान में आकर खुली बहस की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि, वह ज्योतिर्मय को 10 में से शून्य पर हराकर मैदान से बाहर कर देंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे. पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने रेलवे सर्विस को लेकर पुरुलिया के लोगों की पुरानी शिकायतों को भी हवा दी. उन्होंने दावा किया कि हावड़ा-चक्रधरपुर या रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लगातार लेट होती हैं. अभिषेक ने कहा कि, सुबह 6 बजे की ट्रेन सुबह 10 बजे आती है. पिछले 12 सालों में, सासंद एक भी नई ट्रेन लाइन शुरू नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा कि, इसके उलट, अमृत भारत या वंदे भारत के नाम पर आम यात्रियों को लूटा जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव नतीजों के तीन महीने के अंदर, तृणमूल कांग्रेस पुरुलिया से 20 लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली ले जाएगी और जरूरत पड़ने पर रेल मंत्री का दरवाजा खटखटाएगी. तृणमूल कांग्रेस में दूसरे नंबर के नेता ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), और जल जीवन मिशन के लिए फंड रोकने का आरोप लगाया. राज्य की स्वास्थ्य साथी स्कीम की तुलना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत से करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि, आयुष्मान भारत पाने के लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल या स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए. लेकिन ममता बनर्जी के स्वास्थ्य साथी कार्ड में ऐसी कोई शर्त नहीं है. उन्होंने कहा कि, 10 करोड़ लोग, चाहे वे अमीर हों या गरीब, इसका फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने माताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, भाजपा नेता लक्ष्मी भंडार स्कीम को बंद करने की साजिश कर रहे हैं. लेकिन वह वादा करते हैं कि, जब तक ममता बनर्जी यहां हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वह उनके लक्ष्मी भंडार को छू सके.