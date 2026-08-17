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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ बैंक ने कर दिया 'खेला', खटखटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है. पढ़ें, पूरी खबर.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 1:36 PM IST

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कोलकाताः अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि विदेश यात्रा पर रवाना होने से ठीक पहले उनका बैंक अकाउंट फ्रीज (लेनदेन पर रोक) कर दिया गया है. आरोप है कि प्राइवेट बैंक के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व नोटिस या उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अकाउंट को फ्रीज कर दिया.

अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने इस मामले को जस्टिस कृष्ण राव की बेंच के सामने रखा. अयान भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि बैंक अधिकारियों ने अकाउंट फ्रीज करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है. इसके अलावा, अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट को लेकर पुलिस में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं है. उनके वकील ने साफ किया कि वे कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अन्य मामलों में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं.

जस्टिस कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी को मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है, और इस पर अगली सुनवाई अगले बुधवार को तय की गई है. अभिषेक बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इलाज के लिए विदेश जाने वाले हैं. उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति मिली हुई है.

गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी को शुरुआत में आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति कलकत्ता हाई कोर्ट से नहीं मिल पाई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह इजाजत हासिल कर ली. पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दी थी.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अखिल भारतीय महासचिव को इस यात्रा के लिए सशर्त अनुमति दी है. बेंच ने निर्देश दिया कि उनकी तीन हफ्ते की विदेश यात्रा के रास्ते में कोई बाधा न डाली जाए. एक शर्त के रूप में, कोर्ट ने यह तय किया है कि अभिषेक बनर्जी को अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा करना होगा.

इसके अलावा, उन्हें एक लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है. उन्हें विदेश में अपने ठहरने के स्थान, अस्पताल और डॉक्टर का नाम, लौटने की तारीख और फ्लाइट की पूरी जानकारी भी देनी होगी.

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