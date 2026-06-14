फर्जी हस्ताक्षर मामला: अभिषेक बनर्जी फिर CID के सामने पेश हुए, पूछताछ जारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रहे हैं.
Published : June 14, 2026 at 2:24 PM IST
कोलकाता: विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में CID रविवार को फिर से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तय समय दोपहर 12 बजे से पहले भवानी भवन पहुंचे. उनकी गाड़ी सुबह 11:43 बजे CID हेडक्वार्टर में घुसी; अंदर जाने से पहले उन्होंने रिसेप्शन पर अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए.
विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से जुड़े एक प्रस्ताव बुक पर कई विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इस मामले में आज अभिषेक बनर्जी से फिर पूछताछ हो रही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सदस्य टीएमसी सांसद से पूछताछ कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व DIG रैंक का एक अधिकारी कर रहा है. आज की पूछताछ का मुख्य उद्देश्य विधायकों के नकली हस्ताक्षर मामले में उनकी भूमिका का पता लगाना है.
साथ ही, इस मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल नेता कुणाल घोष को भी CID हेडक्वार्टर बुलाया गया है. हालांकि, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कुणाल घोष अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं. जांच अधिकारी उनसे पूछताछ को मामले के लिए अहम मान रहे हैं.
इससे पहले, CID की SIT के अधिकारी कई विधायकों के घर नोटिस देने और उनसे जालसाजी की घटना के बारे में पूछताछ करने गए थे. उन विधायकों से मिली जानकारी और बयानों को देखने के बाद, जांच अधिकारियों ने यह नतीजा निकाला कि अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करनी जरूरी है. इसलिए, डायमंड हार्बर के सांसद को पहले जालसाजी के मामले में भबानी भवन बुलाया गया था. कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, वह दिल्ली से लौटने के बाद गुरुवार, 11 जून को भबानी भवन गए. उस दिन, उनसे लगभग साढ़े छह घंटे तक पूछताछ हुई, जो रात 11:30 बजे तक चली.
CID सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार की पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी कुछ सवालों के जवाब देने से बड़ी चालाकी से बच गए. इनमें सबसे खास सवाल विधायकों के नकली हस्ताक्षर मामले में उनकी खास भूमिका के बारे में था. उन्हें कई और सवालों के बारे में आगे की पूछताछ के लिए रविवार को फिर से CID हेडक्वार्टर बुलाया गया था. सूत्रों ने इशारा किया है कि आज उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जा सकता है.
जांच अधिकारियों का दावा है कि केस के अलग-अलग पहलुओं की जांच करते समय कई जरूरी जानकारी सामने आई है. इन नतीजों के आधार पर, CID को अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष की भूमिकाओं के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करना जरूरी लगता है.
इससे पहले, CID अधिकारियों ने जांच के हिस्से के तौर पर कुणाल घोष के घर पर भी तलाशी ली थी; वह ऑपरेशन केस से जुड़े खास डॉक्यूमेंट्स और जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था.
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