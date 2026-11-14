ETV Bharat / bharat

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला, अभिषेक बनर्जी पहुंचे भवानीपुर पुलिस स्टेशन

Etv ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला, अभिषेक बनर्जी पहुंचे भवानीपुर पुलिस स्टेशन (डिजाइन इमेज) ( ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित टिप्पणी की थी. इसको लेकर उसी महीने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.

दरअसल टीएमसी सांसद बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत कई सरकारी अधिकारी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी. इसको लेकर उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया गया था.

इस शिकायत की जांच के सिलसिले में अभिषेक को शनिवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में खुद पेश होने का निर्देश दिया गया था. उन्हें दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, वह तय समय से पहले करीब 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए. जांच अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. जांच करने वालों ने एक अहम सवाल यह पूछा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी विवादित टिप्पणी क्यों की. इस बीच गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन ने कल (शुक्रवार) उनके कालीघाट घर पर पुलिस को धमकी देने के आरोपों के संबंध में एक नोटिस जारी किया. थोड़े समय के अंदर हुए इन दो कानूनी घटनाक्रमों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. खबर के मुताबिक अभिषेक ने 'एक्स' पर पोस्ट करके ज्ञानेश को "बंगाल विरोधी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली" बताया था. इस पोस्ट पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अर्नबकांति दास नाम के एक व्यक्ति ने 27 मई को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और सांसद की ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं. उन्होंने चिंता जताई कि इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता में रुकावट आ सकती है.