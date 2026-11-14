ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला, अभिषेक बनर्जी पहुंचे भवानीपुर पुलिस स्टेशन
ज्ञानेश कुमार को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया गया था.
Published : November 14, 2026 at 2:57 PM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित टिप्पणी की थी. इसको लेकर उसी महीने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.
दरअसल टीएमसी सांसद बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत कई सरकारी अधिकारी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी. इसको लेकर उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया गया था.
इस शिकायत की जांच के सिलसिले में अभिषेक को शनिवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में खुद पेश होने का निर्देश दिया गया था. उन्हें दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, वह तय समय से पहले करीब 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए. जांच अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. जांच करने वालों ने एक अहम सवाल यह पूछा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी विवादित टिप्पणी क्यों की.
इस बीच गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन ने कल (शुक्रवार) उनके कालीघाट घर पर पुलिस को धमकी देने के आरोपों के संबंध में एक नोटिस जारी किया. थोड़े समय के अंदर हुए इन दो कानूनी घटनाक्रमों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.
खबर के मुताबिक अभिषेक ने 'एक्स' पर पोस्ट करके ज्ञानेश को "बंगाल विरोधी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली" बताया था. इस पोस्ट पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अर्नबकांति दास नाम के एक व्यक्ति ने 27 मई को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और सांसद की ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं. उन्होंने चिंता जताई कि इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता में रुकावट आ सकती है.
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. दर्ज मामले में हिंसा और नफरत भड़काना, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करना, राज्य के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देना और अफवाहें फैलाना शामिल हैं. आज भवानीपुर पुलिस स्टेशन में उनकी पेशी इस मामले की चल रही जांच का हिस्सा थी.
पुलिस को धमकी देने और गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन से नोटिस से जुड़ा मामला
भवानीपुर पुलिस स्टेशन से जुड़े घटनाक्रम के अलावा एक नई कानूनी उलझन सामने आई है. पिछले शुक्रवार को पुलिस अभिषेक के कालीघाट स्थित घर पर पहुंची. क्योंकि उन पर पुलिस फोर्स को धमकी देने का आरोप था. यह घटना 29 अक्टूबर की है जब मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने आरोप लगाया था कि पुलिस मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्य सरकार के समर्थन से उनके और विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ झूठे केस बना रही है.
उन्होंने एक सार्वजनिक चेतावनी भी दी जिसमें कहा गया कि अगर भविष्य में राज्य सरकार बदलती है तो वह इन पुलिस अधिकारियों से निपटेंगे. इन बातों के जवाब में एक महिला ने 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी, पुलिस शुक्रवार शाम को उनके कालीघाट घर पहुंची और उन्हें पेश होने का नोटिस दिया.
गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक, सांसद को 20 नवंबर को स्टेशन पर पेश होने का आदेश दिया गया है. पता चला है कि अभिषेक के घर पर किसी ने नोटिस पहले ही ले लिया है. अब पुलिस के कई समन और कानूनी नोटिस आने के बाद यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में राज्य का राजनीतिक माहौल कैसा होगा.
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