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'मैं किससे मिलूं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है,' बोले अभिजीत दिपके

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके और पुलिस के बीच उस समय कहासुनी हो गई, जब पुलिस ने उनसे कहा कि वे लोगों से नहीं मिल सकते हैं. अभिजीत दिपके ने कहा कि वह किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

इस वीडियो में दिपके यह कहते हुए देखे गए, "मैं किससे मिलूं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है." शुक्रवार को दिपके लोगों से मिलने के लिए अपने घर के आंगन में खड़े थे. तभी एक पुलिस अधिकारी वहां आए और नागरिकों को वहां से हटने को कहा, उन्होंने दिपके से कहा कि वे इन लोगों से नहीं मिल सकते हैं. इस पर दिपके ने कहा, "मुझे लोगों से मिलने दें."

हालांकि, जब अधिकारी ने सुझाव दिया कि सभी को अंदर आने नहीं दे सकते हैं, तो वे भड़क गए. उन्होंने कहा, "पुलिस को मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं किससे मिलूं, लोग मुझसे मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं."

उन्होंने इस पुलिसकर्मी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की. उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी 'स्प्रे' (जो कॉकरोच के संदर्भ में था) नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी साझा कर रहा था. उनका तर्क था कि उनके मामले में पुलिस अधिकारी का ऐसे नाम का इस्तेमाल करना अनुचित था.

अभिजीत दिपके ने कहा, "पुलिस को यह तय नहीं करना चाहिए कि मैं किससे मिलूं. मैं तय करूंगा कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं." उन्होंने अधिकारी से सवाल भी पूछे, "आप किस विभाग से हैं? किस पुलिस स्टेशन से? आपका पद क्या है?"

नागरिकों के उनसे मिलने के दौरान पुलिस के दखल पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने अधिकारी को वहां से जाने को कहा, उन्होंने कहा, "आप बाहर निकलिए." दिपके ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एक कार्यक्रम में एआई टूल प्रेजेंटेशन के लिए उनकी निजी जानकारी का खुलासा किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी निजी जानकारी उजागर करने की अनुमति कैसे दी गई. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह सवाल उठाया.

अभिजीत दिपके ने भाजपा से आग्रह किया कि वह अपने 'गॉडफादर' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की उस सलाह पर अमल करे जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोध-प्रदर्शन कर रहे ‘जेन-जेड’ (जेन-जी) के युवाओं को राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जाना चाहिए.