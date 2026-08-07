ETV Bharat / bharat

'मैं किससे मिलूं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है,' बोले अभिजीत दिपके

सीजेपी चीफ से मिलने आए थे कुछ लोग. पुलिस ने उन्हें रोका. पढ़ें पूरी खबर.

police and dipke
पुलिस अधिकारी और दिपके के बीच बहस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके और पुलिस के बीच उस समय कहासुनी हो गई, जब पुलिस ने उनसे कहा कि वे लोगों से नहीं मिल सकते हैं. अभिजीत दिपके ने कहा कि वह किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

इस वीडियो में दिपके यह कहते हुए देखे गए, "मैं किससे मिलूं, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है." शुक्रवार को दिपके लोगों से मिलने के लिए अपने घर के आंगन में खड़े थे. तभी एक पुलिस अधिकारी वहां आए और नागरिकों को वहां से हटने को कहा, उन्होंने दिपके से कहा कि वे इन लोगों से नहीं मिल सकते हैं. इस पर दिपके ने कहा, "मुझे लोगों से मिलने दें."

हालांकि, जब अधिकारी ने सुझाव दिया कि सभी को अंदर आने नहीं दे सकते हैं, तो वे भड़क गए. उन्होंने कहा, "पुलिस को मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं किससे मिलूं, लोग मुझसे मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं."

उन्होंने इस पुलिसकर्मी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की. उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी 'स्प्रे' (जो कॉकरोच के संदर्भ में था) नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी साझा कर रहा था. उनका तर्क था कि उनके मामले में पुलिस अधिकारी का ऐसे नाम का इस्तेमाल करना अनुचित था.

अभिजीत दिपके ने कहा, "पुलिस को यह तय नहीं करना चाहिए कि मैं किससे मिलूं. मैं तय करूंगा कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं." उन्होंने अधिकारी से सवाल भी पूछे, "आप किस विभाग से हैं? किस पुलिस स्टेशन से? आपका पद क्या है?"

नागरिकों के उनसे मिलने के दौरान पुलिस के दखल पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने अधिकारी को वहां से जाने को कहा, उन्होंने कहा, "आप बाहर निकलिए." दिपके ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एक कार्यक्रम में एआई टूल प्रेजेंटेशन के लिए उनकी निजी जानकारी का खुलासा किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी निजी जानकारी उजागर करने की अनुमति कैसे दी गई. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह सवाल उठाया.

अभिजीत दिपके ने भाजपा से आग्रह किया कि वह अपने 'गॉडफादर' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की उस सलाह पर अमल करे जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोध-प्रदर्शन कर रहे ‘जेन-जेड’ (जेन-जी) के युवाओं को राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे अपने ही मार्गदर्शक की बात नहीं सुन रहे हैं, तो यह चिंता की बात है. यदि ऐसा है, तो भागवत को एक बार भाजपा से बात करनी चाहिए.’’ जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का उल्लेख करते हुए दिपके ने उनकी गहन जांच कराने की मांग की.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए. यदि जांच हुई तो (भाजपा) आईटी प्रकोष्ठ से जारी फर्जी वीडियो का पर्दाफाश हो जाएगा.’’

दिपके ने यह भी बताया कि सीजेपी ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में अपने दल भेजे हैं.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन आंदोलनों की अनदेखी की गई तो अलग-अलग स्थानों पर चल रहे ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही देशव्यापी बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘हम युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे. यदि लोग राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर साथ आते हैं, तो वे सरकार पर उसी तरह दबाव बना सकते हैं, जैसा हमने जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान देखा था.’’

ये भी पढ़ें : कॉकरोच जनता पार्टी का 'क्या बोलती पब्लिक' कैंपेन, अभिजीत दिपके ने बताया इसका बड़ा मकसद

TAGGED:

DIPKE IN CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
छत्रपति संभाजीनगर दिपके
पुलिस और दिपके सीजेपी
DIPKE CONFRONTS POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.