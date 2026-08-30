दिल्ली में जंतर-मंतर से भी बड़े आंदोलन की तैयारी! दिपके ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने दिल्ली में जंतर-मंतर से भी बड़े आंदोलन का दावा किया है. पूरी खबर पढ़ें
Published : August 30, 2026 at 10:00 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर(महाराष्ट्र): 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि 5 सितंबर को दिल्ली में जंतर-मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी ने विशेष रूप से दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, लेकिन अन्य जगहों पर होने वाले कोई भी समर्थक प्रदर्शन इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे.
इसी बीच, सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के एक बयान वाले वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हालांकि, दिपके का दावा है कि वीडियो में दिख रहा बयान पूरा सच नहीं है. अभिजीत दिपके ने मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन पर भी बात की. दावा किया कि सरकार के रवैये की वजह से ही जरांगे पाटिल को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा.
फिर से आंदोलन क्यों?
दिपके ने इस बात की आलोचना की कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले आंदोलन के बाद सरकार के आश्वासन देने के बावजूद उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिससे एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करना जरूरी हो गया है. आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं और न ही आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को कोई सहायता मिली है. दिपके ने कहा कि यही वजह है कि एक बार फिर मार्च निकाला जा रहा है.
दिपके ने आरोप लगाया, "सरकार मामलों को वापस न लेने के पीछे अदालत का हवाला देती है. हालांकि, अदालत ने अपनी तैयारी दिखाई है और सरकार से सिर्फ (छात्रों की) सूची मांगी है. फिर भी सरकार सूची नहीं दे रही है." उन्होंने दावा किया कि आगामी विरोध प्रदर्शन पिछले जंतर-मंतर आंदोलन से भी बड़ा होगा. देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें आदिवासी छात्र भी हिस्सा ले रहे हैं. दिपके ने भरोसा जताया कि इस आंदोलन को भारी जनसमर्थन मिलेगा.
सोनम वांगचुक का पूरा वीडियो देखें
सोनम वांगचुक ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर संदेह जताया था और कहा था कि इन युवाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. इसके जवाब में अभिजीत दिपके ने लोगों से वांगचुक का पूरा वीडियो देखने की अपील की. दिपके ने कहा, "मुझे लगता है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है. सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये युवा हमारे द्वारा देखे गए कई राजनीतिक नेताओं से बेहतर हैं. उन्होंने यह भी जिक्र किया कि उन्हें इनमें भ्रष्टाचार का कोई संकेत नहीं दिखता."
अभिजीत दिपके ने बात साफ करते हुए कहा, "पूरे वीडियो में उन्होंने इन युवाओं को अच्छा और शिक्षित बताया है. इसलिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने हम पर अविश्वास जताया है. उन्होंने टिप्पणी की कि ये युवा राजनीति में मौजूदा लोगों से बेहतर हैं. उनका यह नजरिया बिल्कुल सही है कि भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता. नतीजतन, मुझे उनके बयान से कोई ठेस नहीं पहुंची; इसके विपरीत, मुझे खुशी हुई."
मनोज जरांगे के आंदोलन को समर्थन
'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने उन हालातों पर बात करते हुए सरकार की आलोचना की, जिनकी वजह से मनोज जरांगे पाटिल को आंदोलन शुरू करना पड़ा. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आंदोलन का रास्ता चुनता है, तो वह उसका आखिरी विकल्प होता है. उन्होंने कहा कि वह मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को अपना समर्थन देंगे. दिपके ने कहा, "मैं उनके आंदोलन के दौरान उनसे मिलूंगा. चूंकि वह इतनी दूर दिल्ली आए थे, इसलिए मैं भी उनसे मिलने जा सकता हूं."
जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार से जरांगे पाटिल के साथ जल्द बातचीत करने की अपील की. दिपके ने कहा, "सरकार ने हमें जंतर-मंतर पर 35 दिनों तक इंतजार कराया. वे 31 दिनों के बाद हमसे बातचीत करने आए. मनोज जरांगे पाटिल के साथ ऐसा मत कीजिए. उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और समाधान निकालिए."
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