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झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करेंगे अभिजीत दिपके! प्रशांत किशोर को लेकर दिया बड़ा बयान

कॉकरोच जनता पार्टी' प्रमुख अभिजीत दिपके का संघ और भाजपा पर तीखा हमला, शिवसेना नेताओं से मुलाकात और इथेनॉल पेट्रोल विवाद पर खोला मोर्चा.

Abhijit Dipke
अभिजीत दिपके. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 3:59 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अगर प्रशांत किशोर जैसा कोई नया चेहरा सामने आता है, तो उसका निश्चित रूप से स्वागत है." इसके साथ ही दिपके ने ऐलान किया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' झारखंड के छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करेगी.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन वाली जगह पर छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बैठने और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. दिपके ने याद दिलाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनकी पार्टी ने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया था, इसलिए वे झारखंड के छात्रों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.

जब उनसे दिल्ली में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और उनका माइलेज भी कम हो रहा है.

दिपके ने साफ किया कि इस मुद्दे के खिलाफ जहां भी विरोध प्रदर्शन होगा, वे उसका समर्थन करेंगे. उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा है, तो ग्राहकों से 100% शुद्ध पेट्रोल की कीमत क्यों वसूली जा रही है?

शिव सेना के कुछ नेताओं के साथ अपनी मुलाकात की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि हर दिन कई लोग उनसे मिलने आते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि एक 30 साल के युवा से मिलने पर इतना हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है?

दिपके ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में डरने की क्या बात है. उन्होंने साफ किया कि जिन नेताओं ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने सिर्फ युवाओं के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी थीं. इसलिए इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.

दिपके ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के आगामी युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर संघ पर तीखा निशाना साधा है. दिपके ने कहा कि संघ को देर से ही सही, लेकिन युवाओं से जुड़ने की जरूरत महसूस हुई है जो कि एक अच्छी बात है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अगर संघ सचमुच युवाओं से जुड़ना चाहता है, तो उसे अपने नेतृत्व में भी युवा चेहरों को आगे लाना होगा.

दिपके ने कहा कि जब तक युवा और शिक्षित नेतृत्व सामने नहीं आएगा, तब तक इस तरह के संवाद का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा. इस दौरान उन्होंने संघ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों पर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी विचारधारा के आरोप लगे और जिन्होंने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों का विरोध किया, उन्हें दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ-साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी. इसके अलावा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए भविष्य की दिशा और जरूरी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी.

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 6 अगस्त को मीडिया के साथ साझा की जाएगी. दिपके ने कहा कि इस बैठक में संगठन के प्रमुख सदस्य और प्रवक्ता शामिल होंगे.

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