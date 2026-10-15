CJP नेताओं की गिरफ्तारी और SIR के खिलाफ आंदोलन तेज, अभिजीत दीपके ने किया कल देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान
अभिजीत दीपके ने कहा कि तिरंगा लहराना कानून-व्यवस्था के उल्लंघन कैसे हो सकता है. साथ ही पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए.
Published : October 15, 2026 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली: एसआईआर व जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर सौरव दास व आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य वक्ताओं ने सरकार व प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए. साथ ही 6 अक्टूबर को शाम पांच बजे देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया.
इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे तिरंगा लहराकर यह संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के प्रत्येक नागरिक के गौरव का प्रतीक है. जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के मामले में हिरासत में लिए गए सौरव और आशुतोष का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि तिरंगा लहराना कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का विषय कैसे हो सकता है. वहीं केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों व छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए.
पत्रकारों के बीच तीखी नोकझोंक
नेहा बोरा के संबोधन के दौरान एक टीवी चैनल के पत्रकार ने विरोध करते हुए कहा कि आप लोग भारत को बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे हैं. इस पर वहां मौजूद लोगों और पत्रकार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हुआ. आयोजकों और मौजूद लोगों के विरोध के बाद संबंधित टीवी पत्रकार को वहां से वापस जाना पड़ा. इस दौरान अभिजीत दीपके ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इनको 50 - 100 रुपये का नोट देकर वापस भेजो.
एसआईआर व मतदाता सूची पर सवाल
वक्ताओं ने एसआईआर को सिर्फ मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का मामला नहीं बताते हुए इसकी व्यापक जांच की मांग की गई. कई ऐसे लोगों ने भी अपनी बात रखी जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया. एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह जिंदा है और उसे मृत बताकर मतदाता सूची से उसका नाम काट दिया गया. वहीं 2022 से 2025 के बीच हुए चुनावों के रिकॉर्ड की भी जांच की जरूरत बताई.
पत्रकारों की कार्रवाई का भी मुद्दा उठा
स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा ने प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों ने पुलिस को अपना प्रेस कार्ड दिखाया, इसके बावजूद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उनके अनुसार, कुछ पत्रकारों के कैमरे भी कथित तौर पर छीन लिए गए और उन्हें प्रदर्शन की कवरेज करने पर कैमरा वापस ना देने की बात कही गई. उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचने के बाद उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई. नेहा ने कहा कि पत्रकारों का काम घटनाओं को जनता के सामने रखना है और उन्हें कवरेज करने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है.
यह किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं
नेहा बोरा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर व मतदाता अधिकारों का मुद्दा किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन तक सीमित नहीं है. उन्होंने इसे आम नागरिक के मतदान के अधिकार से जुड़ा सवाल बताया. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई के आजाद मैदान समेत अलग-अलग स्थानों पर चल रहे प्रदर्शनों का जिक्र किया. सौरव और आशुतोष को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ दो लोगों की हिरासत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. प्रदर्शनकारियों को लगातार हिरासत में लेने या पुलिस कार्रवाई से आंदोलन समाप्त नहीं होगा.
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करीब 200 संगठनों के समर्थन का दावा
वहीं अभिनेता अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि किसान, मजदूर, सिविल सोसाइटी व छात्र संगठनों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने करीब 200 संगठनों के साथ बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों के संगठन युवाओं के समर्थन में आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर को ‘छूमंतर’ नहीं बनाया जा सकता और अगर दिल्ली में आवाज उठाने से रोकने की कोशिश होगी तो देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे.
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उन्होंने 'लॉयर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन' की ओर से बनाई गई स्वतंत्र समिति का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, पूर्व न्यायाधीशों वाली समिति के सामने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना व दिल्ली से लोगों ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतें व दस्तावेज रखे हैं. आगे दूसरे राज्यों से भी शिकायतें व साक्ष्य लिए जाएंगे.
सरकार और चुनाव आयोग से जवाब की मांग
इस दौरान प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व चुनाव आयोग से एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि अगर आरोप गलत हैं तो संबंधित संस्थाएं सामने आकर तथ्यों के साथ जवाब दें. अभिजीत दीपके ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए और तिरंगा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने युवाओं, छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों, किसान यूनियनों, मजदूर समूहों व सिविल सोसाइटी से 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे तिरंगा लहराने की अपील दोहराई.
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