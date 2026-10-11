'दादी के निधन पर भाई से 2 मिनट बात तक नहीं करने दी'; दिपके का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप
नागपुर में सीजेपी के फाउंडर ने बयां किया अपना दर्द. रात भर अवैध हिरासत में रखने और मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप.
Published : October 11, 2026 at 8:38 PM IST
नागपुर: 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके मानवाधिकारों के हनन को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. नागपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपना पक्ष रखते हुए दिपके ने पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने साथ हुए व्यवहार पर गहरा असंतोष और आक्रोश व्यक्त किया.
इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब दिपके को हिरासत में रहने के दौरान एक बड़ी पारिवारिक त्रासदी से गुजरना पड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया उनके प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील बना रहा.
अभिजीत दिपके ने बेहद भावुक होते हुए आरोप लगाया कि जब उन्हें अपनी दादी के देहांत की दुखद खबर मिली, तो वे पूरी तरह टूट चुके थे. उन्होंने वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से बार-बार गुहार लगाई कि उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने दिया जाए. दिपके ने पुलिस प्रशासन से केवल दो मिनट के लिए अपने भाई से बात करने की अनुमति मांगी थी, जो उस समय उनके पैतृक गांव में मौजूद थे. लेकिन पुलिस ने उनके इस बार-बार किए गए अनुरोध को बेरहमी से खारिज कर दिया और उन्हें अपनों से बात करने का एक भी मौका नहीं दिया.
दिपके के अनुसार, वे दोपहर से ही लगातार अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे. चूंकि उन्हें अपने भाई का मोबाइल नंबर जुबानी याद नहीं था, इसलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों से अनुरोध किया कि उन्हें उनका खुद का फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए ताकि वे नंबर देखकर बात कर सकें. लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके इस अनुरोध को पूरी तरह से ठुकरा दिया.
#WATCH | Nagpur | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "The Delhi Police came and told me that my grandmother had died. I then asked the Delhi Police to let me call my cousin who lives in the village; I requested them to bring my phone for just two minutes. They refused, saying they couldn't bring the phone and asked me to provide the number instead. I told them I didn't remember the number by heart and asked them to just hand me the phone for two minutes so I could retrieve the number and give it to them. Even then, they did not give me the phone. By law, I have the right to call my lawyer as well. The Delhi Police did not allow that either; they wouldn't let me call my lawyer. I needed to call my cousin—who lived with my grandmother in the village—to ask what had happened and how. The Delhi Police still refused to give me the phone. What do you make of that? They still wouldn't let me make the call. At 3:30 AM, the Delhi Police came and told me to call my parents and inform them that I had been arrested. What was the intention behind this? Waking me up at 3:30 AM and telling me to call my parents—waking them up too—to tell them I was under arrest? I asked them why they hadn't informed my parents all day that I had been arrested or where I was being held. Why didn't you tell them during the day? Why are you telling me this at 3:30 AM? Why not wait until morning? They insisted it was a legal procedure. What kind of legal procedure requires calling someone's parents at 3:30 AM to inform them that their son has been arrested? My grandmother had just passed away due to health issues; my parents were already in a state of shock. On top of that, these Delhi Police goons and brutes wanted me to call my parents at 3:30 AM and shock them with the news that I had been arrested. They have no humanity—absolutely none. They are goons in uniform—thugs wearing the uniform—and Amit Shah has turned them into such hooligans...I haven't signed any bond. We will take to the streets again; we will not be intimidated by people like Amit Shah and Modi. Throw us in jail not just once, but a hundred times—we do not fear your dictatorship. We will put an end to your dictatorship"— ANI (@ANI) October 11, 2026
रात 3:30 बजे माता-पिता पर डर का माहौल बनाने का प्रयास
पुलिस प्रशासन के अमानवीय रवैये की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. दिपके का दावा है कि रात के करीब 3:30 बजे पुलिस अधिकारियों ने उन पर जबरन दबाव डाला कि वे उस बेवक्त अपने माता-पिता को फोन करें और उन्हें अपनी गिरफ्तारी की सूचना दें. दिपके ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से सोची-समझी साजिश करार देते हुए कहा कि रात के साढ़े तीन बजे फोन करवाकर पुलिस उनके माता-पिता और पूरे परिवार के भीतर एक खौफ और डर का माहौल पैदा करना चाहती थी.
दिपके ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उनके हौसले को पस्त करने के लिए जानबूझकर रचा गया था. हालांकि, उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे इन हरकतों से डरने वाले नहीं हैं और न ही अपने कदम पीछे खींचेंगे.
'रात भर अवैध हिरासत और कानूनी सहायता से वंचित रखा'
अभिजीत दिपके ने कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस पर सीधे तौर पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरी रात अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया था, जो कि नियमों के खिलाफ है. इसके साथ ही, देश के कानून के तहत हर गिरफ्तार व्यक्ति को मिलने वाले सबसे बुनियादी अधिकार, यानी कानूनी सहायता से भी उन्हें पूरी तरह महरूम रखा गया.
दिपके ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके वकीलों से भी बात करने या संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक आरोपी को भी कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का अधिकार होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके इस अधिकार को कुचल दिया.
दिपके ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि ऐसी अवैध हिरासतों और अधिकारों के हनन से उनकी आवाज को दबाया जा सकता है, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है. उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की विचारधारा और सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वे किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे.
'हवाई जहाज से गिरफ्तारी; क्या हम आतंकवादी हैं?'
अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए दिपके ने बताया कि उन्हें एक हवाई जहाज के भीतर से गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारी पुलिस बल ने उन्हें विमान के अंदर से हिरासत में लिया, उससे उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा और गंभीर अपराध किया हो. दिपके ने तीखा सवाल पूछते हुए कहा, "क्या हमारे साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है?"
एक व्यक्ति को बचाने के लिए दिल्ली को ठप करने का आरोप
केंद्र सरकार की प्रशासनिक नीतियों पर निशाना साधते हुए दिपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि केवल एक विशिष्ट व्यक्ति को सुरक्षा कवच देने और बचाने के लिए पूरी दिल्ली के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया गया.
उन्होंने पुलिस द्वारा सड़कों को बंद किए जाने, बैरिकेडिंग लगाने और आम यात्रियों के लिए मेट्रो व ट्रेन सेवाओं को प्रभावित किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए. दिपके ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से देश की राजधानी के सामान्य नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ है. पुलिस ने कानून-व्यवस्था के नाम पर केवल प्रशासनिक दुरुपयोग का प्रदर्शन किया है.
विवादित पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन पर उठाए सवाल
दिपके ने पुलिस महकमे के भीतर चल रही प्रशासनिक गतिविधियों पर भी उंगली उठाई. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन प्रदर्शनों के दौरान महिलाओं और युवा लड़कियों के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर मारपीट और शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, उन घटनाओं के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है.
दिपके ने सीधे तौर पर दावा किया कि इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में आए एक डीसीपी (DCP) को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रमोशन से नवाजा गया है. उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी देश की व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा गलत तत्वों के प्रभाव में आ जाता है, तो अपराधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के बजाय उनके हौसले और अधिक बढ़ाए जाते हैं.
विपक्ष से सड़कों पर उतरने की अपील और आंदोलन की चेतावनी
अभिजीत दिपके ने देश की जनता को आगाह किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण रखने और देश को दोबारा किसी भी तरह की अधीनता या गुलामी की ओर जाने से रोकने के लिए हर नागरिक को सतर्क रहना होगा. दिपके ने साफ किया कि वे अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर देश के नागरिकों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे.
नरेंद्र मोदी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनता को संघर्ष करना होगा. देश के राजनीतिक परिदृश्य और विपक्ष की भूमिका पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित देश के तमाम विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे इस गंभीर मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें.
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