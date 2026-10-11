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'दादी के निधन पर भाई से 2 मिनट बात तक नहीं करने दी'; दिपके का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने रविवार, 11 अक्टूबर, 2026 को नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मीडिया से बात की. ( ETV Bharat )

नागपुर: 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके मानवाधिकारों के हनन को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. नागपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपना पक्ष रखते हुए दिपके ने पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने साथ हुए व्यवहार पर गहरा असंतोष और आक्रोश व्यक्त किया.

इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब दिपके को हिरासत में रहने के दौरान एक बड़ी पारिवारिक त्रासदी से गुजरना पड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया उनके प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील बना रहा.