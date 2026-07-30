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अभिजीत दिपके को BJP में शामिल होने का मिला था 'धमकी भरा प्रस्ताव'! CJP प्रमुख का सनसनीखेज खुलासा

जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद लौटे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने भाजपा, आरएसएस और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Abhijit Dipke
अभिजीत दिपके. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 5:56 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था. दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक सफल विरोध प्रदर्शन के बाद शहर लौटे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने यह सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता और व्यापारिक सहयोगियों को जान से मारने की धमकियां भी दी गयीं थीं.

दिपके ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए. कहा- "मुद्दा अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन या विपक्ष का नहीं रह गया है. लोकतंत्र खतरे में है. अगर कोई सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को देखे, तो हकीकत साफ हो जाती है. राज्य के भीतर शिवसेना और एनसीपी का टूटना भी ध्यान देने योग्य बड़ी घटनाएं हैं. इन घटनाक्रमों के खिलाफ सभी का एकजुट होना और आवाज उठाना बेहद जरूरी है."

रामदेव और कंगना पर पलटवार

विरोध प्रदर्शन के दौरान 'जेन जी' (आज की युवा पीढ़ी) द्वारा संस्कृति को धूमिल करने के बाबा रामदेव के आरोप पर भी तीखा जवाब दिया. दिपके ने कहा, "बाबा रामदेव को अपने पतंजलि उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. जेन जी अब देश के मामलों को संभालने में सक्षम है."

कंगना रनौत के Gen Z के लिए दिये गये बयानों के बारे में दिपके ने कहा कि यह 18 से 22 साल के युवाओं का समूह है जो भविष्य के मतदाता हैं. ये सामान्य परिवारों के बच्चे हैं. उनकी आलोचना करके क्या हासिल होगा?

दिपके सवाल उठाये कि - क्या हमने लोकतंत्र के लिए लड़कर संस्कृति को धूमिल किया? क्या 'जय भीम' के नारे लगाना या डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ मार्च करना संस्कृति को धूमिल करना माना जाता है? उन्होंने रामदेव पर तंज कसते हुए कहा- "अगर ऐसा है, तो हां, हम इसे धूमिल कर रहे हैं."

संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हाथ मिलाया

किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात के संबंध में दिपके ने कहा कि "हम किसानों के बच्चे हैं, इसलिए वह हमारे संघर्ष का समर्थन करते हैं. इसलिए, जब भी जरूरत होगी, 'कोकरोच जनता पार्टी' किसानों के साथ खड़ी रहेगी."

गृह मंत्री पर साधा निशाना

आंदोलन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी को विदेश से फंड मिलने के आरोप लगाये गये. इस सवाल के जवाब में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा- "अगर ऐसा है, तो यह गृह मंत्री की नाकामी है. अगर विदेश से ऐसा फंड आ रहा है, तो यह आपकी अक्षमता को दिखाता है. वर्तमान शिक्षा मंत्री बिलकिस बानो मामले के दोषियों का सम्मान करते हैं. यह सरकार हत्यारों और बलात्कारियों का समर्थन करती है."

पुलिस की आशंका

जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान कुछ कथित पुलिसवालों को बिना वर्दी के देखा गया. वो, छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे थे. इस सवाल के जवाव में दिपके ने कहा- "हमारे आंदोलन के दौरान कई वीडियो सामने आए. अगर पुलिस को रिकॉर्ड होने का डर है, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा डर पैदा हो. पुलिस को संविधान का पालन करना चाहिए. अगर वे संविधान के बजाय भाजपा के आदेशों का पालन करना पसंद करते हैं, तो उन्हें खाकी पतलून या शॉर्ट्स पहन लेनी चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय के बाहर खड़े होकर 'मैं भी चौकीदार' के नारे लगाने चाहिए."

पत्थरों से भरा ट्रक पहले ही लाया जा चुका था

अभिजीत दिपके ने कहा- "दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान, 20 तारीख की रात को ही वहां पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा कर दिया गया था. घटना स्थल पर एक क्षतिग्रस्त गाड़ी भी रखी गई थी. मैंने तुरंत इस जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा किया. इसके अलावा, जब मैंने पुलिस से इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने दावा किया कि यह लोक निर्माण विभाग का है. मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा के गुंडे आएंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे और फिर इसका दोष छात्रों पर मढ़ देंगे. केवल यही प्रदर्शन नहीं, किसानों के आंदोलन को भी इसी तरह कुचलने का प्रयास किया गया था."

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