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'आपकी स्किन देश के भविष्य से ज़्यादा चमकदार है': अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी पर क्यों कसा यह तंज

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी के देर रात वाले पेपर लीक विरोधी वीडियो पर तीखा तंज कसा.

Abhijeet Dipke PM Modi
पीएम मोदी और अभिजित दिपके. (@/x.com/narendramodi & @ @abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्लीः देश में बड़े पैमाने पर हुआ छात्रों का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सरकार के प्रति युवाओं की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है. इसी माहौल के बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट पर तीखा तंज कसा है. दिपके ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के उस देर रात वाले वीडियो संदेश का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए नए पेपर लीक विरोधी कानून की तारीफ की थी.

पीएम मोदी का वीडियो संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात को एक वीडियो जारी कर देश के छात्रों से संवाद किया. अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, "दोस्तों, हम एक भरोसेमंद एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. चाहे वह स्पेशल टास्क फोर्स बनाना हो, फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना हो, या राज्यों के सुझावों को शामिल करना हो, हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं."

दिपके का पलटवार

पीएम मोदी के इसी वीडियो के सामने आने के बाद अभिजीत दिपके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने देर रात वीडियो जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. उस पर लिखा- "आपकी स्किन देश के भविष्य से ज़्यादा चमकदार है."

Abhijeet Dipke Mocks PM Modi
दिपके का पोस्ट. (@abhijeet_dipke)

पीएम ने क्यों जारी किया वीडियो?

दरअसल, संसद से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पास होने के बाद पीएम मोदी ने यह वीडियो जारी किया था. उन्होंने इस कानून को परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. पीएम ने यह भी माना कि पेपर लीक की समस्या दशकों से देश को परेशान कर रही है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा है.

दिपके का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

आपको याद दिला दें कि अभिजीत दिपके के नेतृत्व में देश में एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हुआ था. इस व्यापक विरोध प्रदर्शन और छात्र आंदोलन के दबाव के कारण ही तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

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