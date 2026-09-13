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मैं MP सीएम पद से इस्तीफा देता हूं, बालाघाट के बच्चों के इलाज में विफल रहा, अभिजीत दिपके का तंज

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने रविवार को बालाघाट के प्रभावित गांवों का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश का सीएम बनकर राज्यपाल को लिखा पत्र. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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अभिजीत दिपके बालाघाट पहुंचे (Abhijeet Dipke X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है. पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बालाघाट के प्रभावित गांवों का दौरा किया और गांव में पीने के पानी की व्यवस्था न होने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि मैं तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं. मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी हूं जिसे निभाने में पूरी तरह से असफल रहा हूं.

सीएम बनकर राज्यपाल को लिखा पत्र

अभिजीत दिपके ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक पत्र भी लिखा है. बालाघाट में बच्चों की मौत के संदर्भ में लिखे गए पत्र में दिपके ने खुद को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बताते हुए लिखा कि बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के बाद मेरा विवेक मुझे इस कुर्सी पर बने रहने की इजाजत नहीं देता. मुख्यमंत्री के रूप में मैं उन्हें समय पर चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान करने में सफल नहीं रहने की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं.

हर घर नल योजना के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने की सफलता की घोषणा की गई, लेकिन बालाघाट के कुछ हिस्सों में आदिवासी परिवार अभी भी पीने के पानी के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं. कई गांवों में स्कूलों की हालत पशु आश्रयों से भी खराब है. आंगनबाड़ी से 5वीं तक के करीबन 75 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ते हैं.

बालाघाट के 5 गांवों में पहुंचे दिपके

अभिजीत दिपके शनिवार को बालाघाट के पांच गांवों कोरका, बांदरी, कुंडेकसा, कोडबीरकोना और घाघाटोला के लोगों से मिले. इन्हीं गांवों में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है. इससे जुड़ा वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया कि गांव के लोग पीने के पानी के लिए झिरी पर निर्भर हैं, इसमें भी बारिश का गंदा पानी आता है. यही गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हुए. आदिवासी परिवार अभी भी यही नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और इससे उनकी स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है.

पत्र में उठाए कई सवाल

पत्र में दिपके ने लिखा कि सरकार के दावों के मुताबिक प्रदेश में 55 हजार 795 आदिवासी परिवार बिना बिजली के हैं. एनसीआरबी के डेटा के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के 32 फीसदी मामले मध्य प्रदेश में दर्ज होते हें. प्रदेश में 5.41 लाख से ज्यादा बच्चे अंडरवेट के रूप में दर्ज हैं. विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक 1.36 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित के रूप में दर्ज हैं, इसमें आदिवासी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

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