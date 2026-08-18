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दिपके AAP के कार्यकर्ता हैं, वे छात्र कैसे बन गए? रिजिजू ने CJP के संस्थापक पर तंज कसा

उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की जायज मांगों पर उनसे सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर चुनावी हार के बाद इस आंदोलन का फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'छात्रों में एक तरह का जोश होता है और उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां छात्रों की आड़ में अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'छात्रों की चिंताएं सही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरों द्वारा स्थिति को हाईजैक करने की कोशिश सही नहीं है. अभिजीत दिपके महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं. वह 'छात्र' कैसे बन गए?'

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि हालांकि विरोध कर रहे छात्रों की चिंताएं जायज हैं, लेकिन आप (AAP) ने अपने फ़ायदे के लिए इस आंदोलन को 'हाईजैक' करने की कोशिश की. हाल के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलनों से युवा नेतृत्व के उभरने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेती है, लेकिन उन्होंने छात्र सक्रियता और राजनीतिक अवसरवाद के बीच अंतर बताया.

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दिपके 'आम आदमी पार्टी' के कार्यकर्ता हैं और जंतर-मंतर पर युवाओं के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में खुद को छात्र नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

किरेन रिजिजू ने बीजेपी और 'जेन जेड' (Gen Z) के बीच संबंध को लेकर बनी धारणा पर बात की और इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी युवाओं से कटी हुई है. उन्होंने कहा कि पारंपरिक एशियाई संस्कृति में अक्सर युवाओं से बड़ों की बात मानने की उम्मीद की जाती है, इसलिए पीढ़ियों के बीच तालमेल बिठाना एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है. इस अंतर को पाटने के लिए रिजिजू ने 'जेन जेड' (Gen Z) के साथ लगातार और सक्रिय बातचीत की जरूरत पर ज़ोर दिया.

दिपके के पुराने एक्स पोस्ट (ANI)

उन्होंने कहा, 'जुड़ाव की कोई कमी नहीं है. वे हमारे ही बच्चे हैं. हमारा समाज एशियाई है. एशिया में लोग पारिवारिक रिश्तों से जुड़े होते हैं. यह पश्चिमी समाज जैसा नहीं है. हम आपस में जुड़े रहते हैं. हम ऐसे पारिवारिक माहौल में रहते हैं जहाँ बच्चों से बड़ों की बात मानने की उम्मीद की जाती है. अगर उन्हें सिर्फ मांगें करते रहने के लिए उकसाया जाता रहेगा, तो इस अंतर को पाटने में समय लगेगा. हमें उनकी बात सुननी होगी और उन्हें चीजें समझानी भी होंगी. लगातार बातचीत होनी चाहिए.'

दिपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम के व्यंग्यात्मक आंदोलन को शुरू करने से पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था. यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की 'कॉकरोच' और 'समाज के परजीवी' वाली टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था.

2021 से 2024 के बीच दिपके के पुराने एक्स पोस्ट, जिनमें आप (AAP) के लिए समर्थन दिखाया गया था, ने पार्टी के साथ उनके मौजूदा संबंधों को लेकर अटकलों को और हवा दी. सीजेपी ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल वह एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही काम करेगा. उन्होंने कहा, 'हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं. हम सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे.' अभी यह संगठन गांवों के सरकारी स्कूलों की समस्याओं को उजागर करने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान चला रहा है.

जून से जुलाई तक सीजेपी के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध-प्रदर्शन, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, को आप (AAP) और समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला.