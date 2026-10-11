दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फेंस: अभिजीत दिपके को दादी के निधन की जानकारी नहीं देने के आरोप को बताया झूठा
CJP ने प्रदर्शन की शर्तों का पालन नहीं किया. दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके से बातचीत का वीडियो जारी किया.
Published : October 11, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से रविवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली पुलिस पर अभिजीत दीपके को उनकी दादी के निधन की जानकारी नहीं देने व परिवार से बात नहीं कराने का आरोप लगाया गया. अब इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की डीसीपी पीआरओ नेहा यादव ने सफाई देते हुए कहा कि अभिजीत को उनकी दादी के निधन की जानकारी दी गई थी और उनसे परिवार से बातचीत कराने के बारे में भी पूछा गया था. इस संबंध में अभिजीत और पुलिसकर्मियों के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी मीडिया के सामने पेश किया गया.
दिल्ली पुलिस की डीसीपी पीआरओ नेहा यादव ने बताया कि जैसे ही पुलिस को अभिजीत की दादी के निधन की सूचना मिली, पुलिसकर्मी उन्हें यह दुखद समाचार बताने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनसे संवेदनशीलता के साथ बातचीत की गई और हरसंभव मदद की पेशकश की गई. पुलिस के मुताबिक, अभिजीत से पूछा गया कि क्या उन्हें फ्लाइट, फोन कॉल या किसी अन्य तरह की सहायता की जरूरत है?
पीआरओ नेहा यादव ने कहा कि अभिजीत से लगातार पूछा गया कि क्या वह अपने माता-पिता से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. पुलिस ने उन्हें अचानक मिली इस दुखद खबर से उबरने और सोचने के लिए समय भी दिया. इसके बाद दोबारा उनसे मदद की जरूरत के बारे में पूछा गया. डीसीपी पीआरओ ने आरोप लगाया कि सीजेपी की प्रेस वार्ता में इस पूरे घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया गया है. इसी दावे के समर्थन में पुलिस ने बातचीत का वीडियो भी दिखाया.
प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस ने दी सफाई
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के फैसले पर भी अपना पक्ष भी रखा. डीसीपी पीआरओ नेहा यादव ने कहा कि पूर्व में प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने के दौरान निर्धारित शर्तों व दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था. पुलिस ने आरोप लगाया कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान भीड़ द्वारा उपद्रव, आगजनी व हिंसा की घटनाएं हुई थीं तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था.
डीसीपी पीआरओ ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने, पूर्व में नियमों के उल्लंघन और मौजूदा सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजधानी के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई थी, जिसके तहत संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्रों में जमावड़े और प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी.
पुलिस ने बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन का आह्वान किए जाने के मद्देनजर 10 अक्टूबर को अभिजीत दिपके और उनके दो साथियों को हिरासत में लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में सुरक्षा व नागरिकों के जान-माल की रक्षा को इस कार्रवाई का आधार बताया.
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