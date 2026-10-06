'योगी जैसा रवैया छोड़ें फडणवीस, दिल्ली पुलिस की तरह काम न करें मुंबई पुलिस': दिपके
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके ने प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी करने पर महाराष्ट्र पुलिस और सीएम देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की है.
Published : October 6, 2026 at 4:58 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह व्यवहार नहीं करने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस को प्रदर्शनकारियों का दमन करने वाली दिल्ली पुलिस की तरह काम न करने की भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की तुलना अक्सर स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है. उन्हें दिल्ली पुलिस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए.
मंगलवार 6 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए अभिजित दिपके ने ये बातें कहीं. वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और फॉर्म 6 विवाद को लेकर होने वाले प्रदर्शनों से ठीक पहले पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे.
दिल्ली पुलिस से बेहतर है महाराष्ट्र पुलिस
दिपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की घोषणा होते ही प्रदर्शनकारियों को तुरंत नोटिस भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी वैध कारण के नोटिस जारी करना अनुचित है. दिपके ने कहा कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में सीजेपी (CJP) कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. चंद्रपुर में कार्यकर्ताओं को ऐसे नोटिस मिले हैं.
चंद्रपुर पुलिस प्रदर्शनों के लिए मिलने वाली फंडिंग के स्रोत पर सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा. इस सवाल पर दिपके ने सवाल उठाया: "चंद्रपुर पुलिस को पहले से कैसे पता है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक होगा? क्या जंतर-मंतर चंद्रपुर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है? हमारा मानना है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस से कहीं बेहतर है."
दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कौन फंड दे रहा है, इस पर उठ रहे सवालों को लेकर दिपके ने ध्यान दिलाया कि दिल्ली यात्रा में केवल एक या दो हजार रुपये का खर्च आता है, जिसका मतलब है कि प्रदर्शनकारी संभवतः खुद इसका खर्च उठा सकते हैं.
मुख्यमंत्री फडणवीस को नसीहत
दिपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ की तरह काम नहीं करना चाहिए. चंद्रपुर में दो लोगों को और राजस्थान में सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस को दमनकारी नीतियों में शामिल नहीं होना चाहिए. राहुल पावरा जैसे आदिवासी युवाओं को परेशान किया जा रहा है.
चुनाव आयुक्त को क्यों इस्तीफा देना चाहिए
दिपके ने एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सवाल अभी भी बने हुए हैं कि फॉर्म 6 में बदलाव कैसे और किससे सलाह लेकर किए गए? मतदाता सूची से इतनी बड़ी संख्या में नाम कैसे हटा दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
विरोध करना हमारा अधिकार
'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा "विरोध करना हमारा अधिकार है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने हमें अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार दिया है. हमने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी अब वे दावा कर रहे हैं कि अनुमति नहीं दी गई थी. यदि मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो भी यह आंदोलन जनता का है; उन्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा."
दिपके ने आगे कहा, "हमारे खिलाफ मामले दर्ज करें. अंग्रेज भी इसी तरह के मामले दर्ज किया करते थे. हम जेल जाने की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. दिल्ली पुलिस ने महिलाओं का अपमान किया. नेहा बोरा को क्यों रोका जा रहा है? मतदान प्रक्रिया के मुद्दे पर लोगों को एकजुट होना होगा."
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