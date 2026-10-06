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'योगी जैसा रवैया छोड़ें फडणवीस, दिल्ली पुलिस की तरह काम न करें मुंबई पुलिस': दिपके

मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में बोलते अभिजीत दिपके. ( ETV Bharat )

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह व्यवहार नहीं करने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस को प्रदर्शनकारियों का दमन करने वाली दिल्ली पुलिस की तरह काम न करने की भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की तुलना अक्सर स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है. उन्हें दिल्ली पुलिस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए.