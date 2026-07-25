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'दीपके बिहार आकर सम्राट चौधरी की सरकार उखाड़ फेंकिए' तेज प्रताप यादव ने दिया न्योता

तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी सरकार गिराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके से बिहार आकर जनांदोलन करने की अपील की.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 8:49 PM IST

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पटना: बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला और आक्रामक पोस्ट साझा कर विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी है.

नई पार्टी से हाथ मिलाने की अपील : तेज प्रताप यादव ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से तुरंत बिहार आने की विशेष अपील की है. उन्होंने कहा कि सूबे के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए अब एक बड़े और कड़े जनांदोलन की सख्त जरूरत है. तेज प्रताप ने अभिजीत दीपके से आग्रह किया है कि वे बिहार की धरती पर कदम रखें.

'जनशक्ति जनता दल' देगी पूरा साथ : तेज प्रताप ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बिहार के जनता की आवाज बनें और सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें. इस लड़ाई को और धार देने के लिए तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' के पूर्ण समर्थन की घोषणा की है.

"इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा. बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे."- तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री और जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

क्या हैं इसके सियासी मायने? : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव का यह कदम बिहार में एक नए राजनीतिक मोर्चे की ओर इशारा कर रहा है. सम्राट चौधरी की सरकार को घेरने के लिए वे अब नए सहयोगियों और जनांदोलनों का सहारा लेने की रणनीति बना रहे हैं. इस बयान के बाद राज्य में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होना तय माना जा रहा है.

अभिजीत पहले कर चुके हैं घोषणा : वैसे भी अभिजीत दीपके ये कह चुके हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्टे खत्म होने के बाद उनका अगला टारगेट पटना का गांधी मैदान है जहां वह सबसे पहले जाएंगे और अपना पहला इवेंट करेंगे. यह मांग उन्होंने प्रोटेस्ट में मौजूद एक लड़की के आग्रह पर स्वीकर की. देखना है कि तेज प्रताप की मांग को भी अभिजीत दीपके स्वीकार करते हैं या नहीं.

धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा : नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने देश व्यापी आंदोलन चलाया था जिसके बाद आज सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगों को मान लिया है जिसके तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.

ये भी पढ़ें- 'जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बाद मेरा अगला टार्गेट...' अभिजीत दीपके अब इस राज्य में करेंगे प्रदर्शन

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