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कॉकरोच जनता पार्टी का 'क्या बोलती पब्लिक' कैंपेन, अभिजीत दिपके ने बताया इसका बड़ा मकसद

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ सौरव दास, आशुतोष रांका ( ANI )

छत्रपति संभाजीनगर: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को लोगों की दिक्कतों को समझने के लिए 'क्या बोलती पब्लिक' कैंपेन शुरू करने की घोषणा की. दिपके ने कहा कि, वे देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं. हम 'क्या बोलती पब्लिक' कैंपेन शुरू कर रहे हैं. हमारा मकसद पूरे देश में लोगों की दिक्कतों को समझना है." महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी और न्याय व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर निशाना साधते हुए, अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, "राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है. न्यायिक फैसले अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होते हैं. उद्योपतियों से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से होती है, और कोर्ट के दखल से राजनीतिक पार्टियों को 'चुराया' जा रहा है. फिर भी, कोर्ट के पास आम आदमी की शिकायतों के लिए समय नहीं है."