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प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके ने भविष्य की रणनीति का किया खुलासा

अभिजीत दिपके ने कहा कि, सीजेपी लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाने वाले एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा.

Abhijeet Dipke announced that the Cockroach Janata Party will function as a pressure group
सीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए अभिजीत दिपके के घर पहुंचे सौरव दास और अन्य कार्यकर्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 7:00 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को कहा कि, सीजेपी का मकसद सियासी पार्टी बनने के बजाय लोगों के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना है.

उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था और इथेनॉल-ब्लेंडेड (E20) पेट्रोल जैसे मुद्दों पर आगे की रणनीति बुधवार से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उनके घर पर होने वाली दो दिन की बैठक में बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से पार्टी के 11 सदस्य शामिल होंगे.

प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके ने कहा (ETV Bharat)

दिपके ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन सफल रहा और सीजेपी को पूरे देश से समर्थन मिला है. इसलिए, बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि संगठन को दूसरे राज्यों में कैसे बढ़ाया जाए. उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली प्रदर्शन के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है. बैठक का मकसद संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति बनाना है."

उन्होंने कहा कि लोगों में गुस्सा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही नहीं, बल्कि दूसरे मामलों को लेकर भी साफ था. उन्होंने आगे कहा, "इस भरोसे को फिर से बनाने की जरूरत है, जिससे एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत पैदा हो. आज की राजनीतिक पार्टियों को देखें, तो वे चुने जाने के बाद एक ग्रुप के साथ जुड़ती हैं, और रात होते-होते दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाती हैं."

दिपके के मुताबिक, पार्टी का विधायक या सांसद चुना जा सकता है, लेकिन तुरंत ही दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा, "वोट डिलीट कर दिए जाते हैं, या अगर वह भी फेल हो जाता है, तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को पार्टी में फूट डालने के लिए लगा दिया जाता है. इन सबसे परेशान होकर, लोगों ने एक अलग सोशल मूवमेंट के तौर पर हमारा समर्थन किया है."

उन्होंने कहा कि, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को बैठक में नहीं बुलाया गया क्योंकि वह ठीक नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा, "सोनम वांगचुक सीजेपी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे."

झारखंड में चल रहे छात्र प्रदर्शन के लिए सीजेपी के पूरे समर्थन की बात कहते हुए, उन्होंने कहा कि सीजेपी के स्थानीय पदाधिारी और सहयोगी जरूरी मदद दे रहे हैं. उनका इरादा प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने का भी था.

ये भी पढे़ं: कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी? CJP को राजनीतिक दल बनाने के सवाल पर क्या बोले सौरव दास

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