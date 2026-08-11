JPSC Protest: देवेंद्र नाथ महतो से अभिजीत दीपके ने वीडियो कॉल पर स्वास्थ्य का लिया जायजा, आंदोलन को दिया समर्थन
रांची में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से अभिजीत दीपके ने वीडियो कॉल पर स्वास्थ्य का जायजा लिया. साथ ही आंदोलन को अपना समर्थन दिया.
Published : August 11, 2026 at 9:32 AM IST
रांची: JPSC-JSSC रिफॉर्म की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार देर रात सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया. बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलना है, इसलिए देवेंद्र नाथ महतो को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
लड़ाई अभी लंबा चलना है: अभिजीत दीपके
वीडियो कॉल के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और उसके बाद बिगड़ी तबीयत की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. इस दौरान वह भी चोटिल हुए. पहले से भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र नाथ महतो पर भी लाठीचार्ज हुआ है तो यह गंभीर बात है. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान टियर गैस और लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनी, लेकिन छात्रों की मांगों को लेकर आगे की लड़ाई अभी लंबी है.
अभिजीत दीपके ने देवेंद्र नाथ महतो से कहा कि अभी लंबा लड़ना है, इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान रखिए. किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो जरूर बताइए. उन्होंने इस बातचीत के जरिए आंदोलन के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया.
इरफान अंसारी ने देवेंद्र नाथ महतो से की मुलाकात
इधर, देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो भी सदर अस्पताल पहुंचे थे और उनका हालचाल जाना. फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो सदर अस्पताल में इलाजरत हैं और चिकित्सकों की निगरानी में हैं.
देवेंद्र नाथ महतो की अगली रणनीति
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन का मुद्दा और गरमा गया है. छात्र प्रतिनिधियों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, भर्ती परीक्षाओं में सुधार और अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य के साथ-साथ आंदोलन की अगली रणनीति पर भी सबकी नजर बनी हुई है.
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 'स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद यह लड़ाई जारी रहेगी. छात्रों के अधिकार और उनकी मांगों को लेकर आंदोलन पीछे नहीं हटेगा'. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.
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