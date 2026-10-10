ETV Bharat / bharat

CJP Protest 2.0: फ्लाइट के अंदर पुलिस-दिपके में जमकर हुई बहस! यात्रियों को हुई असुविधा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है. इसी बीच, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) के टर्मिनल-3 पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मुंबई से आयी फ्लाइट जिसमें CJP संयोजक अभिजीत दीपके को फ्लाइट के अंदर से ही दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा बल की तैनाती में डिटेन कर लिया गया.इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया, जिससे अन्य यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों की प्रतिक्रियाएं मुंबई की उसी फ्लाइट से यात्रा कर रहे उत्सव ने स्थिति बयां करते हुए बताया कि उन्हें विमान के अंदर और उतरने के बाद भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि फ्लाइट पहले ही 10:20 पर लैंड कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद हमें लंबी कतारों में खड़े रहे और बाहर निकलने में वक्त लगा. इस दौरान विमान के अंदर करीब 25 से 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे.

IGI एयरपोर्ट पर मुंबई फ्लाइट और अन्य यात्रियों से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

CJP प्रदर्शन के मद्देनजर IGI एयरपोर्ट पुलिस छावनी में तब्दील (ETV Bharat)

हवाई यात्रियों ने सवाल उठाते हुए बताया कि यदि पुलिस को अभिजीत दीपके को हिरासत में ही लेना था, तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां मीडिया कर्मी पहले से ही मौजूद थे. इससे दिल्ली आने वाले आम यात्रियों को बेवजह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती.हालांकि, उन्होंने मतदान के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और किसी भी त्रुटि को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुधारा जाना चाहिए, न कि लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए.एक अन्य यात्री ने इस पूरी कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर नहीं, बल्कि इसके लिए निर्धारित जगहों पर की जानी चाहिए. पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कुछ भी अवैध हुआ है, तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस तरह आम जनता को परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है.वहीं पुणे और बेंगलुरु से आई उड़ानों के यात्रियों ने बताया कि उनकी अपनी फ्लाइट्स ऑन-टाइम थीं और उन्हें बैगेज या उतरने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई. हालांकि, उन्होंने भी एयरपोर्ट के भीतर एयर इंडिया के पास और जगह-जगह भारी पुलिस बल की मौजूदगी को साफ तौर पर महसूस किया.गौरतलब है कि बॉम्बे की फ्लाइट से आए यात्रियों ने लंबे इंतजार और सुरक्षा जांच के दौरान हुई असुविधा पर गहरी निराशा जताई है. लोगों का मानना था कि एसआईआर और प्रदर्शन को लेकर विरोध जताना लोकतांत्रिक अधिकार है और इसकी रक्षा होनी चाहिए. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए अभिजीत दीप्ते को एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकाल कर जंतर-मंतर की तरफ रवाना कर दिया है, जहां विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. एयरपोर्ट पर फिलहाल स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.